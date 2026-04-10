Desfiguró el cuerpo de una paciente al realizar una cirugía sin licencia: así avanza el caso del falso cirujano venezolano detenido en Miami

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Un médico venezolano Manuel José Lazzaro, de 58 años de edad, fue arrestado con cargos de practicar como trabajador de la salud sin tener licencia en la ciudad de Miami (Florida, EEUU).

El caso que llevó a su arresto fue el de una paciente, la cual, tras ser sometida a una cirugía a cargo del acusado, sufrió un severo daño corporal.

En un informe de arresto publicado por Telemundo, la víctima dijo que conoció a Lazzaro por medio de las redes sociales y se trasladó hasta Miami desde Orlando para adquirir sus servicios.

Paciente sufrió daños graves tras cirugía estética

El incidente se registró en septiembre del año pasado. La mujer se sometió a una cirugía estética en el New World Medical Mystic & Cosmetic Center, que ahora está cerrado. Después del procedimiento, sufrió graves complicaciones.

El reporte detalló que los daños fueron discutidos por un fiscal durante la comparecencia de Lazzaro en una corte de fianza tras su arresto.

La mujer “dijo que sus senos estaban infectados y el acusado la ignoró y no le dijo que viera a un médico legítimo”, dijo el fiscal.

Según el reporte del arresto, la mujer regresó a Miami varias veces para ser tratada por Lazzaro, pero terminó permanentemente desfigurada.

Por ese caso, la jueza le fijó a Lazzaro una fianza de 10 mil dólares y le prohibió realizar cirugías en el futuro.

Investigan si hubo otras víctimas del médico venezolano

De acuerdo con la investigación, el profesional realizó el procedimiento estético sin contar con la licencia correspondiente para ejercer la medicina en el estado de Florida.

La intervención, que inicialmente buscaba fines estéticos, terminó en complicaciones que afectaron de manera significativa la apariencia de la paciente.

Tras recibir las denuncias y realizar la verificación del estatus profesional del venezolano, este resultó detenido por las autoridades locales en Miami-Dade.

El caso fue catalogado como ejercicio ilegal de la medicina y posibles lesiones graves derivadas del procedimiento.

Los investigadores buscan determinar si existen otros posibles afectados o intervenciones similares realizadas bajo las mismas condiciones.

El expediente judicial continúa en desarrollo mientras el acusado enfrenta cargos relacionados con la práctica médica no autorizada y las consecuencias derivadas del procedimiento realizado.

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