 Elevan a $ 30 mil la recompensa por información de los responsables del ataque contra operadora del 911 en EEUU

Las autoridades judiciales del condado Cook aumentaron a 30.000 dólares la recompensa destinada a quien aporte datos que conduzcan a la identificación y captura de los autores del tiroteo en el que murió Natalia Rodríguez, funcionaria de la Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago, en un hecho atribuido a la violencia armada en Chicago.

El monto inicial, fijado en 10.000 dólares tras el suceso registrado el pasado viernes 11 de septiembre en el Barrio de las Empacadoras, fue incrementado por la organización Crime Stoppers con el fin de agilizar las indagaciones del caso.

Detalles de la agresión y colisión vehicular

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:15 a.m. en la cuadra 4500 de South Wood Street. Según los informes policiales preliminares, Rodríguez, de 50 años, se desplazaba en un vehículo SUV plateado tras visitar a unos familiares en el sector cuando personas desconocidas efectuaron múltiples disparos contra la unidad.

A raíz de los impactos, el automóvil conducido por la víctima perdió el control y colisionó contra un vehículo estacionado. Paramedicos trasladaron a la mujer al Hospital Stroger, donde el personal médico certificó su fallecimiento. Las hipótesis policiales indican que la víctima no era el objetivo preconcebido del ataque y que el vehículo habría sido abordado al no ser reconocido por integrantes de bandas locales.

Trayectoria profesional y canales de denuncia

Rodríguez se desempeñaba como operadora en el centro de llamadas de emergencias 911, función que ejerció durante casi una década dentro del servicio público municipal. Previamente, entre los años 2013 y 2014, formó parte del Departamento de Vivienda de la organización comunitaria The Resurrection Project.

El Departamento de Policía de Chicago mantiene abiertas las averiguaciones para dar con los sospechosos, de quienes no se han divulgado descripciones físicas ni registros de video. La ciudadanía puede aportar datos de forma confidencial llamando a la línea telefónica 1-800-535-STOP (7867).

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