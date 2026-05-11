Horror en Virginia: madre ahoga a sus hijos gemelos de año y medio

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El Departamento de Policía de Richmond procedió a la captura de Amaya Dixon, señalada como la presunta responsable del fallecimiento de sus hijos gemelos. El suceso, que fue reportado originalmente a las autoridades el pasado 17 de abril, derivó en una investigación por la muerte de los infantes, quienes presentaban lesiones compatibles con inmersión en una bañera. Tras semanas de recolección de evidencia y peritajes médicos, las fuerzas de seguridad formalizaron la detención de la progenitora el pasado jueves, vinculándola directamente con los hechos ocurridos en el interior de su domicilio.

Hallazgo y atención médica de las víctimas

La intervención policial se produjo durante la noche del 17 de abril, tras recibir una alerta sobre dos menores heridos en un complejo de apartamentos. Al arribar a la escena, los oficiales localizaron a los hermanos de 17 meses en estado crítico. A pesar de que los servicios de emergencia realizaron el traslado inmediato de los gemelos hacia un hospital cercano, el personal médico de la institución confirmó el deceso de ambos poco después de su ingreso. Las primeras inspecciones oculares en la vivienda indicaron que el incidente tuvo lugar en el área del baño, donde los niños habrían sufrido la asfixia por sumersión.

Antecedentes judiciales de la acusada

Las autoridades locales han verificado el historial legal de Dixon, revelando que la mujer de 21 años contaba con registros previos ante la justicia estadounidense. De acuerdo con documentos judiciales presentados ante el tribunal, la madre de los gemelos fue procesada en diciembre de 2025 por una serie de delitos financieros. Entre los cargos registrados figuran el robo de tarjetas de crédito y la recepción criminal de bienes mediante fraude. Estos antecedentes han sido incorporados al expediente actual mientras la fiscalía determina la gravedad de los nuevos cargos por la muerte de los menores.

Estado del caso

El proceso judicial busca esclarecer si el evento fue producto de una negligencia o de un acto deliberado por parte de la acusada. Los cuerpos de los menores fueron sometidos a los exámenes forenses de ley para determinar si existían otros indicios de violencia física antes del incidente en la bañera. Por el momento, no se han reportado otros arrestos relacionados con este suceso en el estado de Virginia.

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