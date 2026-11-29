Tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas la madrugada de este domingo 29 de noviembre tras registrarse un tiroteo en Winter Haven, originado luego de una pelea en el estacionamiento de un bar local, según confirmó el Departamento de Policía de Winter Haven (WHPD, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte difundido por FOX 13 Tampa, los agentes acudieron alrededor de la 1:58 a. m. tras recibir múltiples llamadas al 911 alertando sobre disparos en The Office Pub, ubicado en el número 1243 de First St. S.

Atención a las víctimas e investigación en curso

Al llegar a la escena, los oficiales localizaron a tres personas con heridas de bala de gravedad en el estacionamiento del establecimiento. Los paramédicos las trasladaron de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde posteriormente fueron declaradas muertas. Horas más tarde, otras dos personas acudieron por sus propios medios a un hospital de la zona con lesiones de bala que no ponen en peligro sus vidas.

Hasta el cierre del informe policial, los detectives no habían divulgado las identidades de las cinco víctimas ni establecido el motivo que desencadenó el altercado previo a los disparos. Tampoco se han anunciado detenciones, mientras los investigadores recaban testimonios y evidencias para identificar a todos los involucrados y a los presuntos responsables del ataque.

Recompensa de 5.000 dólares por información anónima

Ante la falta de sospechosos bajo custodia, las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para esclarecer el crimen. Heartland Crime Stoppers habilitó una recompensa en efectivo de 5.000 dólares por cualquier dato verificado que conduzca al arresto de los autores del tiroteo.

Quienes dispongan de información o grabaciones relevantes sobre lo ocurrido en las inmediaciones de First St. S. pueden comunicarse de manera totalmente anónima a la línea 1-888-400-TIPS (8477).

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