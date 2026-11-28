Detectives de homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk formalizaron este viernes 27 de noviembre el arresto por asesinato en Lakeland de Shannon Driggers, de 50 años, acusada de asesinato en primer grado tras disparar mortalmente contra su esposo durante la noche del Día de Acción de Gracias.

Según reportaron las autoridades locales, la propia sospechosa se comunicó con la línea de emergencias 911 alrededor de las 8:30 p. m. del jueves 26 de noviembre para informar que había herido de bala a su cónyuge y que aguardaba por la llegada de los agentes.

Hallazgos en la escena e indicios de premeditación

Al acudir a la vivienda junto con personal del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Polk, los oficiales encontraron a Driggers esperando en la entrada del domicilio y localizaron a la víctima sin vida en el interior con múltiples heridas de arma de fuego.

Durante el interrogatorio posterior, la mujer admitió haber efectuado los disparos, aunque ofreció versiones contradictorias sobre las circunstancias del hecho.

Los investigadores concluyeron que el ataque fue intencional y premeditado tras analizar las lesiones del fallecido, la distribución de los casquillos recuperados y otras evidencias físicas recolectadas en el inmueble.

"La sospechosa llamó al 911 y nos dijo que le había disparado a su esposo. Tras llegar al lugar e investigar, quedó claro que así fue. Asesinó a su esposo el Día de Acción de Gracias, intencionalmente y con premeditación", afirmó el sheriff del condado de Polk, Grady Judd.

Situación procesal y datos pendientes

Tras su detención, Driggers fue trasladada al centro de procesamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk para enfrentar el cargo de asesinato en primer grado.

Hasta el cierre del reporte oficial, las autoridades no habían divulgado el móvil del crimen, la identidad del hombre fallecido ni la dirección exacta de la residencia donde ocurrieron los hechos.

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