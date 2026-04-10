Tragedia en las Bahamas: detienen al esposo de Lynette Hooker tras su extraña desaparición

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Un tranquilo retiro en las cristalinas aguas de las Bahamas se ha transformado en una pesadilla legal y familiar que acapara la atención de la opinión pública en EEUU.

Tras la desaparición de Lynette Hooker, de 55 años, durante un paseo nocturno en bote, las autoridades bahameñas han dado un giro al caso al detener a su esposo, Brian Hooker, mientras la familia de la mujer cuestiona abiertamente la versión del "accidente".

La versión del esposo: un mar "impredecible"

Según el relato que Brian Hooker ofreció a la Real Fuerza Policial de las Bahamas y que posteriormente publicó en sus redes sociales, la tragedia ocurrió el sábado por la noche mientras navegaban desde Hope Town hacia Elbow Cay en una pequeña lancha de 8 pies.

Hooker afirma que los fuertes vientos y las corrientes provocaron que Lynette cayera por la borda. El hombre explicó a los investigadores que su esposa llevaba consigo las llaves de seguridad del motor al momento de caer, lo que provocó que la embarcación se apagara instantáneamente.

Según su testimonio, se vio obligado a remar durante horas en la oscuridad total antes de lograr llegar a Marsh Harbor el domingo por la mañana para pedir ayuda.

"No se cayó simplemente": Las dudas de la familia

Karli Aylesworth, hija de Lynette, ha rechazado tajantemente la narrativa de su padrastro en declaraciones a NBC News. Sus dudas se fundamentan en tres puntos clave:

Experiencia náutica: Lynette era una navegante experimentada que vivía a tiempo completo en su embarcación y estaba en excelente forma física.

Comportamiento inusual: Aylesworth describió una llamada telefónica con Brian el domingo en la que él sonaba "monótono y relajado", una actitud que no coincidía con la gravedad de la situación.

Relación inestable: La hija reveló que la pareja, conocida en redes sociales como The Sailing Hookers, tenía un historial de conflictos y "no llevarse bien", especialmente bajo la influencia del alcohol.

De búsqueda a recuperación: el estado de la investigación

Lo que comenzó como una misión de rescate ha cambiado de matiz. Richard Cook, jefe del Cuerpo de Bomberos y Rescate Voluntario de Hope Town, confirmó que las condiciones el sábado eran difíciles, con vientos de hasta 22 nudos debido a un frente frío, y que la búsqueda ahora se considera una "operación de recuperación".

Por su parte, la policía de las Bahamas confirmó el miércoles la detención de un hombre (vinculado al caso de Lynette) para fines de investigación, aunque no se han presentado cargos formales hasta el momento.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha manifestado estar al tanto de la situación y colabora con las autoridades locales, manteniendo una estricta reserva por motivos de privacidad.

Una vida documentada en redes sociales

La pareja de Michigan había vendido su casa hace años para vivir el sueño de navegar por el Caribe. Sus perfiles en TikTok e Instagram mostraban una vida idílica de snorkel y atardeceres en las Bahamas desde febrero de 2026.

Su última publicación los ubicaba en Great Guana Cay, apenas días antes de que el viaje terminara en una tragedia que hoy mantiene a Karli Aylesworth y al resto de su familia en un estado de "shock surrealista".

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