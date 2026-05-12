Carta astral de Alleh Mezher: Así será la apertura en mercados internacionales

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Alleh Mezher. Nació en Valencia, Venezuela el 13 de diciembre de 2003, a las 12:15 pm. Es del signo Sagitario con ascendente en Piscis y Luna en Leo. Cantante, compositor, productor con una mezcla de estilos urbanos como el electrónico y el tecnomerengue. Es un joven que promete llegar lejos. En su corta carrera alcanzó dos nominaciones al Grammy Latino. Galardonado como “artista latino en asenso” por Billboard. Ganador de un Premio Juventud como “Mejor mix tropical”. Consiguió dos nominaciones en Premio lo Nuestro y consolidó la internacionalización de manera acelerada, rompiendo récord de ventas en España alcanzando un Disco de Platino. Primer artista nacional en llegar en menos de un año a más de 370 millones de visitas en YouTube por la canción “Capaz”.

Futuro: Se viene una gran gira por Europa y Latinoamérica para promocionar su nuevo material del 2026 que traerá sorpresas para la fanaticada hasta finales de año. Seguramente para 2027 se mudará fuera de Venezuela para avanzar en su apertura en otros mercados internacionales.

Salud: Durante toda su vida tendrá problemas estomacales que le impiden un buen funcionamiento del sistema digestivo. A través del tiempo identificará los alimentos que no le benefician y ajustará su dieta para establecer una armonía que jamás podrá derivar en excesos.

Amor: Tendrá un solo matrimonio que podría ejecutarse durante los años 2030-31. Esta será un área de su vida que mantendrá con gran solidez para disfrutar la fortuna en pareja. Podría ser una mujer muy famosa o del ámbito artístico.

Dinero: Las ganancias serán considerables si se mantiene enfocado en trabajar de manera continua para evitar bajones económicos innecesarios. Lograr la constancia será el reto para establecer una carrera concreta y producir dinero a buen ritmo. No debería frenar su crecimiento por temas externos que lo distraigan de sus metas.

Familia: Seguirá unido a Venezuela y a sus raíces musicales. Sus familiares más cercanos le brindan una base sólida para seguir creciendo. Su padre, cambiará de opinión para terminar de ayudarlo y así poder avanzar más rápidamente. Le costará mucho vivir fuera del país porque ama la tierra que le vio nacer.

Emociones: Es una persona muy elocuente que en algunos momentos le cuesta expresar sus sentimientos con facilidad. Deberá aprender a demostrar sus emociones y comunicar todo el amor que le tiene a sus seres queridos. Cuando drene sus declaraciones, será otra persona más sociable y apreciada por todos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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