Carta astral de Carl Herrera: Entérate qué propuesta recibirá vinculada a la Federación Venezolana de Baloncesto

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Carl Herrera. Nació en Trinidad y Tobago, el 14 de diciembre de 1966 a las 8:15 am, es del signo Sagitario con ascendente y Luna en Capricornio. Criado en Venezuela. Es el primero y máximo jugador venezolano en llegar a la NBA y ganar 2 campeonatos en la NBA. Selección Nacional desde 1983 hasta 2002. Novato del año 1984 en la liga profesional de baloncesto. Campeón en la LPB con Bravos de Portuguesa 1990. Campeón Suramericano 1991. Jugador Líder de los héroes de Portland que lograron por primera vez la clasificación para los Juegos Olímpicos Barcelona 1992. Primer jugador en llegar a jugar en Europa en la liga ACB con el equipo del Real Madrid. Entrenador del año 2013 con Mineros de Guyana en la LPB. Actualmente es el primer venezolano en lograr ser comentaristas de la NBA en las cadenas de televisión HBO y TNT. Casado, padre de 4 hijos y 3 nietos.

Futuro: Seguirá como comentarista de las más importantes cadenas de televisión que trasmiten NBA para el mundo y podría analizar una gran propuesta de lograr ser presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, y así ayudar a desarrollar los semilleros del deporte que le vio crecer.

Salud: Es muy saludable, pero en los últimos años se ha visto agotado y actualmente viene saliendo de dolencias generales sin urgencias. Su recuperación será total para más adelante tener una crisis fuerte de salud en el año 2047-48.

Amor: Mantendrá su solidez sin ningún cambio ni crisis. Se estima que a partir del 2027 se sienta como en una especie de luna de miel disfrutando de la vida en pareja con su esposa y sin tantos compromisos familiares con los hijos.

Dinero: Está activando de nuevo sus ingresos económicos y estará formando una nueva sociedad para invertir en negocios relacionados con el deporte durante el 2027-28 con excelentes resultados. Mantendrá su estabilidad y logrará asegurar el futuro de toda su familia.

Familia: Es lo más sólido que tiene en la vida y se dedicará a ser un excelente abuelo. Podríamos tener sorpresas agradables en el futuro con sus decendencias al incursionar en el basquetbol nacional. Se sentirá muy orgulloso de sus herederos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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