Carta astral de Magdalena Fernández Arriaga: Conoce el reto que le espera y si lo va a asumir

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Magdalena Fernández Arriaga. Nació en Caracas, Venezuela, el 11 de agosto de 1964, a las 12:30 pm, es del signo Leo con ascendente en Escorpio y Luna en Libra. Destacada artista de abstracción geométrica, y de gran renombre mundial con más de 55 exposiciones en diversas ciudades del circuito cultural de vanguardia y 20 colecciones en distintos escenarios artísticos. Ha alcanzando reconocimientos importantes en Venezuela, Ecuador y Rusia. Se formó académicamente en Estados Unidos, Venezuela e Italia. En la actualidad, lidera el movimiento cinético contemporáneo y se le considera una heredera directa del legado nacional de Soto y Cruz-Diez.

Futuro: Los críticos esperan más obras para el deleite de la vista en perspectiva. Ahora mismo, tiene un gran reto, y veremos si lo asume, al dar el gran salto para realizar más obras en formato grande y de impacto público que le permita subir de nivel y seguir avanzando en su carrera como una artista de vanguardia de talla mundial.

Salud: Deberá cuidarse entre los años 2029-30 de problemas generados por el exceso de trabajo, alterando del sistema nervioso y desestabilizando su paz interior. Se recomienda evitar caídas o fracturas por apuros innecesarios. Es importante mantener la armonía interna como la prioridad para evitar recaídas emocionales.

Amor: Es muy apasionada, pero a la vez podríamos definirla como un lobo solitario que considera que no requiere del otro para ser feliz. En algún momento, reflexionará y el Universo espera que no sea demasiado tarde para experimentar sensaciones necesarias para cualquier ser humano.

Dinero: Siempre estará muy solicitada y recibiendo buen dinero producto de avances en sus obras con un fuerte interés novedoso en grandes formatos en diversas ciudades del mundo que aprecien y valoren sus creaciones artísticas.

Familia: Disfruta de su numerosa familia que la respeta y le guarda distancia para que pueda realizar sus obras desde una visión superior interna. Su mundo personal es tan grande que no considera una necesidad inmediata para generar un nuevo entorno afectivo.

Emociones: Actualmente se encuentra en un periodo emocional opaco en brusquedad de nuevas motivaciones para seguir construyendo una carrera artística de manera excelente que depende directamente de su estabilidad y paz interior.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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