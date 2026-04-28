Carta astral de Josué Benjamín: Hará estudios superiores con grandes maestros para perfeccionar su técnica

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Josué Benjamín. Nació en Valencia, estado Carabobo, Venezuela, el 31 de enero de 2009, a las 10:40 am. Es del signo Acuario, con ascendente y Luna en Aries. Escultor, presentador, escritor, motivador, empresario, filántropo. Posee el Récord Guinness como el escultor profesional de gran formato más joven del mundo. Galardonado como “inspiración del año” por Nickelodeon Kids' Choice Awards 2021. Escribió un libro biográfico donde expone su vida como historia de superación. A los 12 años desarrolló su propio programa de televisión en Nickelodeon “El taller de Josué”. Posee su propia línea de plastilina y es dueño de una galería. También hace labores sociales a través de su fundación donde se dictan talleres artísticos para jóvenes. Entre sus obras más importantes destaca la escultura de “San Agustín de Hipona” de 6 metros de altura y recientemente finalizó la escultura del “Dr. José Gregorio Hernández” considerada la escultura más grande del mundo para este santo católico. Se estima que ha realizado más de 30 obras de gran relevancia.

Futuro: Se espera la internacionalización, sobre todo en países europeos que reconocerán su talento y le brindarán su apoyo incondicional. Posiblemente hará estudios superiores con grandes maestros para perfeccionar su técnica y avanzar en su profesión para el beneficio de su público.

Salud: Mantiene una salud estable pero aun así debe cuidar su sistema nervioso que siempre lo mantiene activo en diversas labores artísticas. Con los años, debe aprender a relajarse y apartar tiempo para poner la mente en blanco y evitar enfermedades degenerativas.

Amor: Es un joven muy centrado en su trabajo y cree que las relaciones de pareja le pueden desenfocar de sus pasiones artísticas. En alguna oportunidad, como es natural, sucederá la invasión del amor y esperamos se pueda lograr una entrega real de sus sentimientos para el disfrute de la pareja.

Dinero: Está fluyendo adecuadamente y buscará abrir paso de manera digital para que más personas conozcan su trabajo. Creará más contenido en internet y en las redes sociales para ser visible y sumar más adeptos. Su prosperidad seguirá creciendo y dependerá de la buena administración para disfrutarla.

Familia: Le costará un poco tener una familia, no es una prioridad y tampoco es un tema que le presione como para generar un interés. Todo llegará a su tiempo y podría contraer matrimonio en una etapa tardía, donde los hijos no tengan cabida.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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