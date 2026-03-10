Carta astral de George Harris: Conoce en qué invertirá su dinero para consolidar su futuro

Suscríbete a nuestros canales

George Harris, nació en Caracas, Venezuela el 12 de diciembre de 1978, a las 12:05 pm, es del signo Sagitario con ascendente en Piscis y Luna en Tauro. Comunicador Social, productor, actor, empresario y comediante. Lidera la nueva generación de humoristas latinos y es considerado el mejor en el estilo “stand-up comedy” en español. Único en llenar por primera vez el Madison Square Garden en Nueva York. Primer venezolano en su estilo en presentarse en el Festival de Viña del Mar en Chile. En el 2023 fue reconocido como el mejor comediante de Miami. Desde hace 13 años se presenta todas las semanas con gran éxito en el teatro Flamingo de Miami con entradas agotadas para los próximos 50 espectáculos. Se ha convertido en un fenómeno mundial al realizar 5 giras presentándose en las ciudades más importantes donde los latinos hacen vida. Tiene un poderoso canal de YouTube donde expone parte de sus shows y ejerce su profesión con entrevistas a personalidades del espectáculo.

Futuro: Estará trabajando por muchos años más y difícilmente se retire del espectáculo. Su manera de actualizarse constantemente en diversos temas cotidianos hace que pueda mantenerse a través del tiempo. Su fama seguirá creciendo y pudiera convertirse en el mejor artista cómico latino de todos los tiempos.

Salud: Actualmente está agotado y debe tener mucho cuidado de sobre saturar su sistema nervioso. Manejar el estrés será de vital importancia para estar más estable y poder trabajar mejor. Durante el 2032 pudiera tener una crisis fuerte de salud vinculada al sistema respiratorio y circulatorio que superará con excelentes cuidados médicos.

Amor: Está iniciando una relación que traerá altos y bajos, pero, aun así, pudiera permanecer hasta lograr contraer matrimonio para el 2028. Estará explorando sin presión la vida en pareja de manera estable. Es muy serio en sus compromisos amorosos, por eso es selectivo y pausado.

Dinero: Todo el 2026-27 trabajará fuertemente y ganará excelente dinero que será invertido en bienes raíces en el área de turismo para consolidar su futuro. Deberá buscar un buen administrador para evitar gastos superfluos innecesarios. Mantendrá sus negocios en el estado de florida y permanecerá toda su vida en la zona.

Familia: No está muy interesado en tener hijos y formar una familia. El tema lo observa con detenimiento y quizás más adelante una vez casado, pudiera analizar la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, para el 2030-31 existe una opción que será evaluada en su momento.

Emociones: Está muy centrado en sí mismo y casi todo debe girar a su alrededor para su bienestar y conveniencia. Esta actitud genera una burbuja de paz interior que depende de los demás y no de sí mismo, porque en la realidad, le encanta estar rodeado de seres queridos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

