Activa el colágeno de tu piel con el gel de esta planta rica en vitaminas: entérate cómo debes utilizarlo

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Los cambios climáticos afectan la piel, en particular el exceso de humedad. Al tiempo que, el estrés físico y emocional también genera daños en las capas externas de la misma, de acuerdo a la información ofrecida por Bioderma.

Asimismo, la deshidratación de la piel puede ser generada por múltiples factores, pero uno de los más predominante son los rayos solares, los cuales en exceso producen un amplio abanico de consecuencias negativas, especialmente irritación y descamación del órgano más grande del cuerpo.

Sin embargo, el gel de aloe vera en combinación con el aceite de coco se convierte en una fórmula mágica para hidratar la piel a profundidad, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen ambos ingredientes. Además, son ideales para combatir las manchas, según la información divulgada por Garnier.

Foto cortesía de: freepik

Aportes del gel de aloe vera para la piel

Reduce la información. Evita el enrojecimiento. Limpia los poros.

Paso a paso para preparar la crema

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad. Agrega el agua tibia y une todos los ingredientes hasta obtener una crema ligera. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y mantenlo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la crema

Lo ideal es que la persona aplique la crema en la zona afectada y deje actuar el producto durante 20 minutos, luego puede retirar el exceso con un disco de algodón.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo una vez al día, durante tres seguidos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

Beneficios del aceite de coco para la piel

Desinflama. Combate el acné. Aporta brillo.

En definitiva, mantener una buena rutina de alimentación, rica en vitaminas y minerales también contribuye a tener la piel en buen estado.

Foto cortesía de: freepik

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