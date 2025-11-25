Terapia japonesa mejora el aspecto de tu piel: puedes hacerla tu misma en 5 minutos

Suscríbete a nuestros canales

El aspecto de la piel dice mucho más de la persona que lo que se imagina, pues puede indicar no solo el envejecimiento, sino también algún problema de salud, por ejemplo.

Para mejorar su apariencia es esencial mantener una buena rutina de cuidado diario, mantener una correcta hidratación y una alimentación equilibrada. También es importante el uso correcto del protector solar, evitar el tabaco, dormir suficiente y controlar los niveles de estrés.

¿Qué hacer para mejorar el aspecto de la piel?

Según los expertos de la Clínica Mayo no hace falta invertir largas horas en un cuidado intensivo de la piel. Es decir, la clave está en un cuidado básico y en mantener un estilo de vida saludable que ayude a prevenir el envejecimiento prematuro y otros problemas cutáneos.

Entre los consejos básicos destacan el uso del protector solar cada día, evitar el cigarrillo, limitar el tiempo en la tina, no usar jabones fuertes, secarse dando golpecitos, mantener una dieta saludable, dormir suficiente, realizar alguna actividad física y controlar el estrés.

Hazlo tu misma

Otra manera de mejorar el aspecto de la piel es realizando el masaje shiatsu, una alternativa sencilla que incluso ayuda a eliminar las arrugas, y lo mejor es que solo te tomará 5 minutos.

Esta es una terapia tradicional japonesa que ayuda a través del automasaje, la relajación y a mejorar el aspecto de la piel. Según explican en Cuerpo Mente este automasaje se realiza aplicando presión con los dedos y las palmas de las manos, los codos, las rodillas o los pies. Su técnica principal para canalizar la energía se logra mediante amasado, estiramiento, golpecitos y presión.

“El shiatsu facial es una forma especializada de shiatsu que se centra en la zona del rostro (la frente, las sienes, la zona de los ojos y las cejas, las mejillas y la línea de la mandíbula), la cabeza y el cuello. Utiliza los principios tradicionales del shiatsu para promover la relajación, mejorar el tono y el aspecto de la piel y abordar diversos problemas relacionados con estas zonas del cuerpo”.

Con su puesta en práctica los músculos se relajan, se reducen las líneas de expresión y las arrugas; además ayuda a mejorar el tono y la luminosidad de la piel.

Aunque lo ideal es que lo realice un profesional, tu misma puedes hacerlo, solo debes aplicar presión suave con los dedos, y realizar el amasado de la piel del rosto mediante movimientos circulares, el estiramiento y la manipulación de los músculos faciales y la estimulación de los puntos de acupresión.

Debes tener en cuenta que esta técnica se lleva a cabo sin aceites ni cremas, por lo que se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar.

