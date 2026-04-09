Aprende a cuidar tu cabello rizado en casa como una experta peluquera: evita cometer estos cinco errores y mantenlo sano

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En promedio, 1 de cada 9 personas tiene el cabello rizado, es decir, según refiere la Inteligencia Artificial, se estima que aproximadamente el 11% de la población mundial tiene el cabello rizado.

Este es un tipo de cabello llamativo, hermoso y fuera de serie, que tiene prevalencia en ciertas regiones como África, el Caribe y América Latina.

Si eres una de estas personas, ya debes saber que requiere cuidados especiales para lucir en su máximo esplendor.

¿Cómo se debe cuidar el cabello rizado?

Mantener los cabellos hidratados es uno de los pasos cruciales a seguir, también se debe evitar el calor extremo y reducir la fricción. Por otra parte, se deben usar productos sin sulfatos ni siliconas, desenredarlo solo cuando está húmedo con acondicionador y hasta optar por el uso de gorro de satén para dormir o una funda de almohada satinada para que no se aplasten y enreden los rizos.

Además, utiliza aceites naturales como el aceite de argán, coco o jojoba en las puntas del cabello, pues ayudan a mantener la hidratación y evitar que las puntas se abran.

Finalmente, y no menos importante, corta las puntas con regularidad porque ayudan a mantener los rizos saludables, al prevenir las puntas abiertas.

Lo que no debes hacer

Así como debes estar atenta a los cuidados que debes seguir, conviene prestar atención a lo que no se debe hacer porque ponen en riesgo la salud de la hebra capilar. Es decir, evita cometer los siguientes errores:

1. Cepillar en seco. Este es un mal hábito que rompe la estructura del rizo y causa frizz. La recomendación general es no peinarlo entre lavados. No obstante, cada cabello es diferente. Si lo tienes muy débil y quebradizo puedes optar por desenredarlo con un poco de crema de peinar.

2. Abusar del lavado. El cabello rizado tiende a ser seco, por lo que lavarlo en exceso elimina sus aceites naturales. Aunque la cantidad de tiempo entre lavados es una decisión personal y varía dependiendo del estilo de vida, lo recomendable es alargarlo por varios días.

3. Aplicar demasiados productos con sulfatos y siliconas. Estos ingredientes resecan el cabello y crean acumulación, impidiendo la hidratación y haciendo un efecto contraproducente en la hebra capilar.

4. Falta de hidratación. La hidratación es esencial para unos rizos definidos y saludables. El pelo rizado se beneficia en gran medida de este paso. Para ello podemos usar productos como las mascarillas, los acondicionadores o las ampollas capilares. La falta de hidratación en el cabello rizado puede hacer que se vea opaco, quebradizo y desaliñado.

5. Uso de calor sin protección. El calor daña la estructura del rizo y causa frizz.

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