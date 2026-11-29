Los cambios hormonales generados por estrés o mala alimentación hacen que el cabello no crezca, debido a que los folículos pilosos no cumplen su función, al tiempo que la cutícula capilar.

Asimismo, lavar el cabello en exceso es una de las causas más frecuentes por la cual se deshidrata, ya que, no cuenta con los aceites naturales para mantenerlo nutrido desde la raíz hasta las puntas, así lo indican expertos en materia de belleza al portal especializado Garnier.

Además, los cambios climáticos, especialmente la humedad daña el cabello, de acuerdo a la información divulgada por Loreal Paris.

Sin embargo, existen múltiples alternativas de productos naturales que ayudan a hidratar el cabello, al tiempo que eliminan el frizz y untas abiertas, por ejemplo: la mascarilla a base de aceite de coco con miel, ambos ingredientes poseen componentes vitamínicos que favorecen el cuero cabelludo, según la información ofrecida por Tua Saude.

Aportes del aceite de coco para el cabello

1-Hidrata.

2-Suaviza.

3-Combate la caspa.

Beneficios de la miel al cabello

1-Suaviza.

2-Fortalece.

3-Controla el frizz.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo ideal es que la persona aplique la mascarilla una vez a la semana con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego deberá retirarlo con abundante agua.

En definitiva, para mantener el cabello hidratado y libre de frizz se sugiere implementar una rutina de autocuidado capilar con productos libre de químicos y disminuir el uso de herramientas de calor.

Foto cortesía de: Freepik

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