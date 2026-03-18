Endurece tus uñas en la comodidad de la casa: solo necesitas cinco ingredientes muy baratos y fáciles de conseguir

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¿Tienes uñas quebradizas? Esto es el resultado de una mala alimentación, el contacto con productos químicos que pueden provocar la resequedad de las uñas, o al mal hábito de morderlas. Aunque también puede indicar algún problema de salud, como anemia, problemas de tiroides o alteraciones en la circulación.

Cualquiera sea la causa real del quiebre y fragilidad de las uñas, debes tener en cuenta que está en tus manos corregir muchos hábitos para fortalecerlas, e incluso, puedes recurrir a tratamientos que las endurezcan

¿Existe un tratamiento que endurece las uñas?

En la industria cosmética se promocionan muchos productos que tienen el poder de fortalecer las uñas. Pero lo mejor, según los expertos, es realizar una manicura adecuada, usar cremas hidratantes para manos y uñas, mantener una dieta equilibrada, evitar los agentes irritantes, y aplicar endurecedor de uñas.

En casa

Expertos en el cuidado de la salud, tienen una recomendación, y no es otra que mantener una dieta equilibrada, la cual obviamente se puede reforzar con algunos cuidados y aplicando productos específicos que las nutran y las protejan. Además, se recomienda la ingesta de calcio y silicio, estos son suplementos que ayudan a endurecer las uñas. También la ingesta de zinc y cistina, que facilitan la síntesis de la queratina, un endurecedor natural de uñas. Estos suplementos se consiguen en las farmacias y tiendas naturistas, no obstante, antes de comenzar con la ingesta, consulta con un dermatólogo o médico internista que te evalúe e indique si no existe alguna contraindicación. Recuerda que todo en exceso es malo, y las vitaminas no son la excepción.

Por otra parte, realiza una exfoliación de las manos cada 15 días para eliminar todas las células muertas, y aplica cremas hidratantes que ayuden con el proceso de renovación celular e hidratación.

Además, elabora tu propio endurecedor de uñas. Para ello necesitas: dos cucharadas de aceite de almendras, dos gotas de aceite esencial de limón, dos gotas de aceite esencial de mirra, dos gotas de aceite esencial de incienso y dos cucharaditas de cera de abejas. Una vez tengas todos los ingredientes disponibles, calienta a baño maría la cera de abejas con el aceite de almendras. Cuando se derrita, dejar enfriar un poco y luego agregar los aceites esenciales antes de que solidifique para que los puedas integrar correctamente. Finalmente, verter la mezcla en un envase, hasta que se endurezca completamente. Cuando esté listo, solo debes frotar un poco sobre las uñas cada día y masajear hasta que se absorba bien y en poco tiempo verás cómo endurece las uñas.

Si no consigues aceite esencial de mirra e incienso, solo utiliza el de limón y tendrás buenos resultados.

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