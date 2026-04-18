Entérate cómo influyen las horas de sueño en tu cabellera: estos son los beneficios del descanso para un pelo hermoso

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Lucir una cabellera hermosa no siempre se consigue gracias a gastar altas sumas de dinero en productos de belleza y tratamientos o rutinas que prometen hacer milagros. Para lograrlo muchas veces es necesario empezar por mejorar la alimentación, evitar el sedentarismo y, principalmente, dormir bien. El sueño reparador suele ser subestimado, pero, al descansar el cuerpo se dedica a procesos vitales como la regeneración, e incluso, este descanso favorece la apariencia del pelo.

¿Cómo influye el descanso en la cabellera?

Mucho se habla de los beneficios que dormir le aportan a la piel, sin saber que el cabello también se beneficia enormemente de un sueño reparador. Durante la noche, el cuero cabelludo experimenta un aumento del flujo sanguíneo. Por ende, se facilita la entrega de nutrientes esenciales y oxígeno a los folículos pilosos. Este proceso es crucial para el crecimiento y la salud del cabello. Si bien la investigación específica sobre los efectos directos del sueño en el cabello es menos extensa que en la piel, existen estudios que vinculan el estrés y la falta de sueño con problemas capilares.

En tal sentido, el sueño reparador no solo es fundamental para mantener una buena salud en general, y esto incluye la salud capilar.

“El crecimiento del cabello está directamente influenciado por el ciclo circadiano, que regula muchos de los procesos biológicos del cuerpo”, comparte el blog Modesta Cassinello. En otras palabras, en este proceso, las células responsables del crecimiento del pelo (queratinocitos) se dividen y regeneran más activamente.

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Dormir bien también es cuidar el cabello

Cuando se logra dormir bien la mayor parte del tiempo mejora la salud y, además, la cabellera se ve beneficiada de la siguiente manera:

1. Estimulación del crecimiento. El aumento del flujo sanguíneo al cuero cabelludo durante el sueño proporciona los nutrientes necesarios. Tanto para estimular la actividad de los folículos pilosos como para promover el crecimiento de cabello nuevo.

2. Fortalecimiento de las hebras. Un cuero cabelludo sano y bien nutrido produce hebras de cabello más fuertes y resistentes a la ruptura. El sueño adecuado contribuye a mantener la salud capilar.

3. Reducción de la caída. Al minimizar el estrés y optimizar la función del cuero cabelludo, un buen descanso previene la caída excesiva del cabello.

Para tener un sueño reparador, procura dormir en un espacio sin interrupciones y en donde prevalezca el silencio. Además, aléjate de las pantallas por lo menos una hora antes de ir a la cama y sentirás la diferencia.

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