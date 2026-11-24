La máscara de pestañas es uno de los productos básicos que nunca faltan en los estuches de maquillaje de millones de personas. Con una sola pasada, este cosmético logra abrir los ojos, borrar los signos de cansancio y crear un efecto tensor inmediato.

Durante décadas, el color negro ha sido el rey indiscutible gracias a la profundidad, elegancia y fuerza que aporta al rostro. Sin embargo, las nuevas tendencias de belleza están cambiando las reglas del juego con propuestas frescas y muy favorecedoras. Los profesionales están dejando de lado los tonos tradicionales para probar alternativas diferentes.

El objetivo actual del maquillaje consiste en buscar acabados más naturales, luminosos y personalizados que realcen los rasgos propios de cada persona sin endurecer las facciones del rostro.

Foto: Gemini IA

Color que ilumina la mirada

Los expertos en maquillaje coinciden en que el rímel en tono burdeos, también conocido como burgundy, es la mejor opción para quienes tienen ojos marrones, avellana o de color miel. Profesionales reconocidas como Misha Shahzada y Claudia Neacsu explican que este color funciona gracias a su mezcla especial de pigmentos.

Por un lado, sus subtonos rojizos ayudan a resaltar los destellos claros, dorados y verdosos del iris; por otro, sus matices violetas aportan mucha profundidad e intensidad. De este modo, se consigue que los ojos brillen y destaquen incluso desde lejos, logrando un aspecto cálido y sofisticado sin perder la sutileza.

Para sacarle el máximo partido a esta tendencia, maquilladores como Jenny Patinkin recomiendan un truco muy sencillo: aplicar primero una capa de rímel negro en la base y luego dar un toque de burdeos en las puntas de las pestañas. Este gesto aporta una dimensión muy natural. Este producto se adapta tanto a estilos de día como de fiesta y combina a la perfección con distintos tipos de sombras.

Las tonalidades champán y doradas despiertan la mirada al instante, mientras que los tonos marrones, chocolate, cobrizos y bronce crean una armonía elegante. Para quienes buscan un aire diferente pero discreto, las sombras rosadas y malvas resultan el complemento ideal para esta temporada.

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