Guía completa para elaborar una crema hidratante en casa: así debes aplicarla en la piel

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El bajo consumo de agua durante el día afecta negativamente la piel, por ello, lo ideal es que la persona beba mínimo siete vasos del vital líquido durante el día, de acuerdo a la información divulgada por Bioderma.

Asimismo, los rayos solares son los principales causantes de la deshidratación de la piel, debido a que sus capas se debilitan y de no ser tratado a tiempo pueden mancharse o irritarse.

Sin embargo, las cremas naturales a base de aloe vera son ideales para combatir la resequedad del órgano más grande del cuerpo, dado que, es rica en vitaminas que nutren a profundidad todas las capas.

Paso a paso para preparar la crema

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharadita de miel.

Preparación

1-Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren su totalidad.

2-Agrega una cucharadita de miel y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una crema ligera.

3-Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar la crema?

Se sugiere que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso de la crema con un disco de algodón húmedo.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo debe ser realizado durante 10 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentra la piel.

En conclusión, para evitar la resequedad de la piel de los pies debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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