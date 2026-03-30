Mascarilla de aguacate y aceite de almendras para recuperar el brillo del cabello: así debes aplicarla para aprovechar su efecto

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Lavar el cabello con agua caliente es una de las causas más comunes por la cual se debilita y reseca la cutícula, por ende, pierde el brillo, ya que, los cambios de temperatura también generan frizz. Además, de no ser controlado a tiempo con los tratamientos correctos se pueden abrir las puntas, según la información ofrecida por Garnier.

A su vez, la falta de Omega- 3 en el cuerpo causa daños en el cabello, debido que lo requiere para mantenerse saludable, fuerte y brilloso, de acuerdo a la información ofrecida por Kerastase.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos naturales para recuperar el brillo del cabello, entre los más destacados se encuentra: la mascarilla de aceite de almendras y aguacate, ambos ingredientes contienen propiedades vitamínicas que hidratan el cabello, al tiempo que combaten el frizz y previenen las puntas abiertas, así lo indica Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del aguacate para el cabello

Repara la fibra capilar. Controla el encrespamiento. Sella las puntas.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego deberá retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo una vez al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, la alimentación también es un factor influyente en el cabello, por ello, lo más idóneo es que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales.

Foto cortesía de: freepik

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