¿Pelo liso o crespo?: Entérate cómo puedes combatir el frizz sin importar el tipo de cabello

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Un cabello con frizz se ve con pequeños pelos levantados, esponjado, incontrolable y un aspecto seco, áspero o sin brillo; y esto es porque la hebra capilar se hincha debido a la falta de humedad, lo que altera la estructura, le quita definición al rizo y crea un efecto eléctrico y desordenado en el liso, refieren los expertos de Garnier, línea de productos de belleza natural para la piel y el cabello.

¿Qué tipo de cabello es más propenso al frizz?

El frizz puede afectar cualquier tipo de cabello, pero tiende a ser más común en los pelos rizados, ondulados o naturalmente secos.

Según refiere la Inteligencia Artificial, el cabello rizado, ondulado, seco, poroso o dañado es el más afectado por el frizz, principalmente debido a la falta de hidratación natural, lo que provoca que la cutícula se levante y absorba la humedad ambiental.

En tal sentido, la clave para combatir el frizz está en elegir un champú que ayude a controlar el volumen y disminuir el encrespamiento; además de complementar con un acondicionador especializado para que proporcione la rehidratación que el pelo necesita.

¡Adiós frizz!

No importa el tipo de cabello que tengas, expertas en cabello coinciden que “para reducir el frizz tan importante es la forma de lavar y secar el pelo como el modo en que aplicas los productos”; por lo tanto, centra la acción del champú únicamente en la raíz y evita la fricción en el largo de la melena; esto impide que la fibra se reseque drásticamente, atacando uno de los desencadenantes del frizz, explica Natalia Zablocka, especialista capilar.

Además, insiste en el control de la temperatura del agua, ya que el agua muy caliente arrastra los lípidos naturales y compromete la cutícula, por lo que se sugiere usar sobre todo al final del lavado, agua tibia o fresca.

La experta también recomienda el uso constante de acondicionador y mascarillas que humecten y cierren la cutícula del cabello, comparte Cuerpo Mente.

Tras el lavado, es indispensable limitar el uso de toallas para secar el cabello, además, nunca se debe hacer fricción o frotar la melena, lo ideal es dejar secar al aire libre. No obstante, si requieres el uso del secador de cabello, la tricóloga Claudia Bernárdez sugiere usar el secador con boquilla y enfocar el aire en dirección de las células de la cutícula.

Finalmente, y no menos importante, Sara Guinaldo, experta en cabello sostiene que “la clave para controlar el frizz no está en eliminar la humedad del ambiente, algo imposible, sino en impedir que el cabello absorba. Y eso se consigue sellando la cutícula”. ¿Cómo hacerlo? Aplicando serum de medias a puntas con movimientos delicados que simulen un alisado manual y favoreciendo que las escamas de la cutícula se asienten.

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