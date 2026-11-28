El cierre de año suele venir acompañado de reuniones, eventos sociales y el deseo de lucir un aspecto fresco y descansado. Sin embargo, muchas personas cometen el error de buscar soluciones de último minuto que no siempre ofrecen los mejores resultados.

En la medicina estética, los especialistas coinciden en que el secreto para una piel saludable no está en los cambios drásticos ni en procedimientos aislados, sino en la planificación y en la combinación inteligente de técnicas suaves.

Al trabajar distintas capas de la piel con tiempo suficiente, los tejidos logran regenerarse de forma natural, devolviendo la luz y la firmeza perdidas por el estrés diario, la falta de descanso o la exposición ambiental, permitiendo que tanto hombres como mujeres reciban la temporada decembrina con confianza y sin perder su expresión natural.



Foto: Magnific

Tres pasos para revitalizar el rostro

Con este enfoque preventivo y reparador, la médico estético y especialista en fotónica, Dra. Cristina Premerl, presentó el protocolo "Glow for Christmas". Esta propuesta está diseñada para hombres y mujeres de todas las edades y destaca por usar tecnologías seguras y compatibles con el organismo, por lo que no requiere tiempo de reposo y permite volver a las actividades diarias de inmediato.



El tratamiento une tres técnicas médicas que actúan en diferentes niveles para mejorar la calidad de la piel:

Hollywood peel con láser pico: es una limpieza y exfoliación profunda pero suave que combina una mascarilla de carbón activado con pulsos de láser ultracortos. Ayuda a cerrar los poros abiertos, controla la grasa, elimina células muertas y deja la piel tersa y luminosa desde la primera sesión.

Skinbooster: consiste en aplicar ácido hialurónico muy ligero enriquecido con vitaminas para hidratar la piel desde adentro. Este paso retiene el agua en los tejidos, devolviendo la suavidad y frescura a los rostros apagados o resecos.

Toxina botulínica: se aplica de forma personalizada en los músculos del rostro para relajar y prevenir las arrugas de expresión. El objetivo es lograr una mirada más descansada sin perder la movilidad natural de los gestos.

Según explica la Dra. Premerl, unir estas tres herramientas potencia la respuesta natural del cutis en todos sus niveles, logrando un rostro luminoso y renovado justo a tiempo para las festividades.

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