¿Quieres lucir una melena espectacular? Mezcla sábila con este endulzante natural que aporta brillo al cabello

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La alimentación es uno de los factores más influyentes en el cabello, dado que, la ingesta de vitaminas y minerales es fundamental para acelerar el crecimiento del cabello, al tiempo que mantenerlo brilloso, sin frizz.

En ese contexto, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, el uso de productos químicamente invasivos en la rutina del cuidado capilar daña los folículos pilosos.

Sin embargo, la mascarilla de aloe vera con miel es ideal para nutrir el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que hidratan el cabello desde la raíz hasta las puntas. Además, combate la caspa y el exceso de grasa, según la información ofrecida por Tua Saúde.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto mínimo durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, la sábila y la miel son dos ingredientes maravillosos para el cuidado del cabello, sin necesidad de utilizar productos químicos o exponerlo a herramientas de calor.

Foto cortesía de: freepik

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