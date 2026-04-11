¿Tienes el pelo quebradizo?: Estos son los remedios caseros que ayudarán a recuperarlo rápido y sin mucho gasto

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¿Sabes por qué tienes el pelo quebradizo? Generalmente un cabello quebradizo es aquel que pierde su elasticidad y se rompe fácilmente debido a factores como el calor excesivo, tratamientos químicos, o falta de hidratación. También puede ser a causa de factores ambientales como el sol y el cloro, o por nutrición deficiente.

¿Cómo se identifica el pelo quebradizo?

El cabello quebradizo luce seco y sin brillo, con puntas abiertas, textura áspera, falta de brillo y rotura fácil al peinarse o tocarlo. Se siente seco, opaco y sin elasticidad, se enreda frecuentemente, tiene frizz constante y las hebras cortas y desiguales.

Además, este tipo de cabello pierde volumen, se le hacen nudos después de lavarlo y está electrizado.

Afortunadamente no es un mal de morirse y puede repararse rápido y sin mucho gasto.

En casa

Existen muchos remedios o tratamientos caseros que ayudan a mejorar la apariencia del pelo quebradizo, entre las opciones más utilizada se encuentran las mascarillas intensivas a base de ingredientes naturales como aceite de coco, oliva, aguacate, miel y huevo, aplicándose de medios a puntas, y dejando actuar entre 20 y 30 minutos, y así lograr hidratar y fortalecer la hebra capilar.

Una alternativa es diluir dos cucharadas de vinagre de manzana en una taza de agua y aplicarlo con un atomizador después del champú. ¿Por qué funciona? Este es un ingrediente que contiene enzimas, bacterias, oligoelementos minerales y pectina que le aportan una multitud de beneficios al cabello. Este remedio casero es un humectante natural que evita que se abran las puntas sellando su cutícula y equilibrando su pH.

Otra opción es el uso de la pulpa del aguacate como champú, pues aporta vitaminas y grasas vegetales que ayudan a hidratar el pelo, además, es rico en minerales que favorecen la restauración del cabello y la desaparición de las puntas abiertas. Para conseguirlo, solo debes triturar la pulpa del aguacate y mezclar con jugo de limón, y luego la pasta resultante se aplica sobre el pelo y se deja actuar por 25 minutos; al transcurrir el tiempo, se debe aclarar con agua tibia.

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