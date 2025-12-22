¿Convives con el encrespamiento y la falta de brillo en tu pelo?: Usa estos aceites y recupéralo

Suscríbete a nuestros canales

El encrespamiento y la falta de brillo en el pelo son consecuencia de la deshidratación y daños de la cutícula capilar. Según refiere la Inteligencia Artificial, la hebra se abre y absorbe humedad del ambiente o la pierde, provocando frizz y un cabello de aspecto seco.

Generalmente, esto ocurre por exceso de calor, el uso de químicos agresivos, clima, mala nutrición o falta de hidratación. Afortunadamente esto no es definitivo y se puede recuperar el cabello con mascarillas, protectores térmicos y aceites.

¿Qué causa el encrespamiento y la falta de brillo en el pelo?

Tal como señalamos, esto es el resultado de una mala hidratación, pero también se debe al cepillado excesivo, a lavarse el cabello con agua demasiado caliente, o a la falta de protección contra el calor.

Si ya estás cansada de convivir con el encrespamiento y la falta de brillo, comienza a utilizar productos capilares que ayuden a recuperar tu cabello. No es necesario invertir altas sumas de dinero en productos de venta comercial, las mascarillas caseras y aceites, siempre resultan ser una buena opción, siempre y cuando sea constante en su uso.

¿Cuáles son los aceites ideales?

Los aceites capilares para el encrespamiento funcionan sellando la cutícula, hidratando y aportando peso ligero para suavizar y dar brillo al pelo. Entre las opciones más favorables se encuentran el argán, el coco, la jojoba y la macademia, los cuales aportan vitaminas y omegas para nutrir y dar brillo al cabello.

Cabe acotar que, se debe aplicar solo de medias a puntas, sin tocar la raíz. Aplica una pequeña cantidad en la palma de las manos, frota y luego frota delicadamente en el pelo.

Freepik

