¿Todos los maquillajes son iguales? Los expertos revelan los trucos milagrosos para adaptarlo a tu edad

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El maquillaje ha dejado de ser una simple máscara de color para convertirse en una herramienta de empoderamiento y cuidado personal. A lo largo de las décadas, las necesidades de la dermis se transforman, exigiendo una transición desde la prevención juvenil hasta la sofisticación de la madurez.

La premisa fundamental que rige el mundo del beauty actual es la naturalidad; no se trata de ocultar quiénes somos, sino de utilizar los cosméticos como aliados estratégicos para resaltar los mejores atributos de cada rostro. Entender que el cutis es un lienzo vivo permite que el ritual diario de belleza se convierta en una extensión de la salud cutánea.

Foto: Freepik

Estrategias de color y cuidado por etapas

La frescura de la juventud (15 a 25 años)

En la etapa inicial, el desafío principal suele ser el acné y la sensibilidad. Los expertos sugieren evitar el uso de productos pesados heredados de generaciones anteriores. La clave reside en la limpieza profunda y una hidratación ligera. Para quienes transitan los 20 años, la piel goza de una lozanía natural que no requiere bases densas. Un toque de rubor, máscara de pestañas y brillos labiales son suficientes para mantener una estética fresca y prevenir daños futuros.

La madurez radiante (26 a 40 años)

Al alcanzar los 30, el enfoque cambia hacia la luminosidad. Es común que el tono de la piel comience a verse opaco o grisáceo, por lo que el uso de iluminadores antes de la base se vuelve indispensable para combatir el cansancio. En esta fase, la elección de sombras es crítica: los tonos tostados y marrones son ideales para disimular ojeras, mientras que los pigmentos violáceos o rosas deben evitarse, ya que tienden a acentuar las manchas e imperfecciones bajo los ojos.

Sofisticación y firmeza (+40 años)

A partir de la cuarta década, el maquillaje evoluciona hacia texturas cremosas y productos con efectos reafirmantes. El objetivo principal es suavizar las líneas de expresión sin recargar el rostro, huyendo de los colores estridentes que suelen endurecer las facciones. Los acabados mate en los ojos y el retoque estratégico de cejas con tonos grisáceos o marrones devuelven el marco de la mirada. Un rubor bien difuminado hacia las sienes proporciona ese toque final de luz que define un rostro saludable y elegante.



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