A muchas personas les ocurre de repente que entran en un sitio desconocido, escuchan una frase o viven un momento muy normal y sienten que ya lo habían soñado antes. Durante unos breves segundos aparece una impresión muy fuerte que cuesta explicar con calma.

El psicólogo y experto en sueño Alfredo Rodríguez-Muñoz explica que esta vivencia tiene nombre propio y una base científica bien clara. En la vida diaria, la mente mezcla recuerdos, emociones y escenas del descanso nocturno sin que siempre exista un aviso previo. Por eso, cuando algo cotidiano despierta una señal de cercanía en el cerebro, la persona puede creer que ya estuvo en esa misma escena mientras dormía.

Entender cómo funciona este mecanismo ayuda a mirar con total naturalidad un fenómeno muy curioso que suele generar dudas, asombro o incluso curiosidad sobre lo que vendrá después en la vida cotidiana de cualquier persona.

Foto: Magnific

Por qué el cerebro activa la sensación de ya soñado

El especialista señala que este fenómeno se llama déjà rêvé, una expresión que significa ya soñado, y se distingue de otras sensaciones parecidas porque apunta directamente a un sueño anterior.

Según explica, una escena del día puede activar las zonas del cerebro ligadas a la familiaridad y crear la fuerte idea de haberla vivido en sueños, incluso sin poder recuperar el recuerdo original completo. Quienes suelen acordarse con mayor facilidad de lo que sueñan notan este efecto con más frecuencia, ya que tienen más escenas guardadas en su memoria para comparar con lo que ocurre cuando están despiertos cada día.

A veces surge la impresión de saber qué vendrá en el siguiente segundo, pero Rodríguez-Muñoz aclara que esa certeza aparente no sirve en absoluto para adivinar el futuro. Los estudios sobre este tipo de experiencias muestran que acertar lo que pasará después no supera al simple azar.

Durante cada noche, la mente fabrica historias con personas, calles, casas y situaciones que forman parte de la vida real de cada persona. Por pura casualidad, algún detalle de esos sueños puede parecerse a algo que sucede tiempo después en el día a día.

El problema es que las personas recuerdan mucho más las coincidencias llamativas y olvidan cientos de sueños que nunca se parecen a la realidad. En palabras sencillas, no es que el sueño muestre lo que pasará mañana, sino que el momento presente despierta el recuerdo de algo soñado antes.

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