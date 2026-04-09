Aprende a usar la olla de presión para preparar este exquisito postre tradicional: está listo en menos de 10 pasos

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Hay un postre tradicional que se suele servir en las meriendas de muchas familias, se trata del flan de leche condensada, una preparación exquisita similar a al quesillo, pues comparten algunos ingredientes, pero no son lo mismo.

El flan, según refiere la Inteligencia Artificial, es un postre sedoso, denso y suele usar yemas de huevo; mientras que el quesillo es poroso, firme y se usan los huevos enteros.

¿Quieres intentar hacer este postre? El flan de leche condensada es muy sencillo de preparar, se necesitan pocos ingredientes, y lo mejor es que se puede cocinar de diferentes maneras, una de ellas es con la olla de presión, también conocida como olla exprés, con la cual puedes ahorrar mucho tiempo en la cocción. Te compartimos la receta, que te servirá de guía.

¿Qué necesitas para elaborar este postre?

Ingredientes para el flan de leche condensada

- Huevos enteros (2)

- Yemas de huevo (2)

- Almidón o maicena (10 g)

- Azúcar (65 g)

- Sal (1 pizca)

- Leche entera templada (300 ml)

- Leche condensada (200 ml)

Para el caramelo base del flan:

- Azúcar (100 g)

- Agua (40 ml)

- Zumo de limón (10 ml)

Preparación

1. En una jarra medidora alta o el vaso de la licuadora introducir los huevos, las yemas, el azúcar y la maicena. Batir hasta que no queden grumos.

2. Añadir la leche entera y la leche condensada y batir de nuevo. Se pueden usar varillas metálicas manuales o una batidora de brazo.

3. Introducir los 60 gramos de azúcar del caramelo, unas gotas de limón y el agua en una ollita. Calentar a fuego suave hasta que se forme un caramelo rubio, sin remover ni tocar para nada.

4. Verter el caramelo en la base de la flanera y bañar los laterales. Verter la mezcla y colocar la tapa.

5. En la base de la olla de presión, colocar algo metálico para que la flanera no contacte con el fondo de la olla.

6. Llenar la olla con unos centímetros de agua, que llegue justo por encima del mínimo recomendado, y colocar la flanera en su interior. Cerrar bien la olla y poner al fuego.

7. Cuando la olla alcance la presión y la válvula empiece a pitar, bajar el fuego a medio gas y cronometrar diez minutos. Transcurrido el tiempo, retirar la olla del fuego y dejar despresurizar antes de abrir.

8. Dejar enfriar el flan dentro de la olla antes de retirar y guardar en la nevera, mínimo por 5 o 6 horas. Desmoldar cuando esté bien frío y servir.

Freepik

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