Postre de jojoto: guía completa para prepararlo en menos de 45 minutos y con tan solo seis ingredientes

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El jojoto contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, favorece a la pérdida de peso y regula el nivel del colesterol, según la información divulgada por Tua Saude.

Cabe destacar, que el jojoto es un alimento rico en vitaminas, minerales y carbohidratos que aportan múltiples beneficios a la salud, especialmente para aquellas personas que sufren de estreñimiento, dado que, las propiedades que contiene el maíz optimizan el funcionamiento del sistema digestivo.

Sin embargo, el jojoto suele ser utilizado para varios postres, pero la torta es uno de los más comunes y consumidos por aquellas personas que desean degustar de un sabor dulce, pero fresco al mismo tiempo.

Guía para preparar una exquisita torta de jojoto

Ingredientes

5 huevos.

500 g de harina de trigo.

200 ml de leche de almendras.

2 tazas de azúcar.

300 g maíz.

250 g de mantequilla.

Preparación

1-En un recipiente mezcla la harina de trigo, mantequilla y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

2-Agrega los huevos y el maíz a la mezcla. Bate durante cinco minutos.

3-Añade la leche de almendras y mezcla hasta que todos los ingredientes se integren por completo.

4--Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno durante 35 minutos.

5-Retira la torta del horno y déjala enfriar.

6-Decora la torta de jojoto a tu gusto.

En conclusión, la torta de jojoto es una excelente opción para la merienda cotidiana o para compartir en celebraciones con familiares y amigos, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

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