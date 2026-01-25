Come bien con pocos ingredientes: prepara la tradicional receta de arroz con pollo

Suscríbete a nuestros canales

El arroz con pollo es un plato típico de América Latina y España, que consiste en el grano cocinado con pollo, en presas o desmechado, verduras, y sazonado con especias. Sin embargo, existen variaciones según el país en el que se elabore y pueden incorporar algunos ingredientes más a los básicos.

Si quieres comer bien, aprende a elaborar este tradicional platillo, una opción fácil, rendidora y saludable.

Te compartimos la receta que te puede servir de guía al momento de elaborar el arroz con pollo.

¿Qué necesitas para elaborar el arroz con pollo?

Ingredientes

- Arroz (1 1/2 taza)

- Pechugas de pollo cortada en cubos (3)

- Cubito de caldo de pollo (1)

- Aceite vegetal (1 cucharadita)

- Pimentón rojo cortado en cubitos (3/4 taza)

- Apio cortado finamente (1/2 taza)

- Cebolla cortada finamente (1/2 taza)

- Aceitunas (2/3 taza)

- Alcaparras (25 g)

- Cilantro cortado finamente (10 g)

- Agua corriente (720 ml)

- Zanahorias rallada (1 taza)

Preparación

1. En una cacerola a fuego medio, agregar el aceite, el pollo y cocinar por 5 minutos o hasta que esté dorado.

2. Añadir el pimentón, el apio, la cebolla, las aceitunas, las alcaparras y cocinar por 5 minutos.

3. Agregar el arroz, el cilantro, el agua y el cubito de caldo de gallina, revolver bien para incorporar todos los ingredientes.

4. Cocinar hasta que el agua se consuma.

5. Añadir la zanahoria rallada, revolver, tapar y cocinar por 5 minutos.

6. Cuando esté en su punto, apagar, dejar reposar y servir. ¡Buen provecho!

