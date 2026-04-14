Deliciosa y económica combinación: crema de zanahoria y brócoli con menos de 10 ingredientes

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¿Buscas almorzar o cenar ligero? Una crema de verduras puede ser una buena opción, no solo porque es una forma sencilla de aumentar el consumo de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fibra, en una sola comida; sino porque su textura triturada facilita la digestión, y favorece la saciedad por su alto contenido en agua y fibra.

En otras palabras, consumir una crema de verduras es una opción ligera ideal para controlar el peso sin pasar hambre.

Si buscas opciones, te compartimos la receta de crema de zanahoria y brócoli publicada en la web de Recetas Nestle, la cual puede servirte de base si deseas consumir una preparación deliciosa y económica, pues se realiza con menos de 10 ingredientes. En caso de seguir al pie de la letra, esta preparación rinde para cuatro porciones, si deseas más cantidad, aumenta los ingredientes de manera proporcional.

¿Qué necesitas para elaborar esta crema?

Ingredientes

- Zanahorias ralladas y asadas (4)

- Cebolla (1/4)

- Sal con ajo (1 1/2 cucharadas)

- Leche evaporada (2 tazas)

- Agua (2 tazas)

- Soya texturizada hidratada (2 tazas)

- Brócoli cocido (2 tazas)

Preparación

1. Lavar, pelar, rallar y asar las zanahorias.

2. Lavar y cocinar el brócoli. Cuando esté listo, retirar del agua y reservar.

3. Licuar las zanahorias con la cebolla, la sal con ajo, la leche evaporada y el agua hasta integrar por completo.

4. En una olla, agregar la mezcla anterior con la soya previamente escurrida y el brócoli. Cocinar a fuego miedo por 9 minutos moviendo constantemente para evitar que se pegue.

5. Servir.

Freepik

Tip

Puede decorar con trozos de zanahorias o brócoli, o incluso con daditos de pan o de queso, según tue preferencias.

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