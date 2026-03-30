Receta económica: paso a paso para que aprendas a preparar un bizcocho de zanahoria con avena en casa

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La avena es un cereal rico en vitaminas, fibras y minerales, según la información publicada en el portal web Mejor con salud, ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre, al tiempo que también optimiza el funcionamiento del sistema digestivo.

Asimismo, la zanahoria protege la dentadura, mejora la vista, fortalece el cabello y las uñas, además, mejora el funcionamiento del sistema digestivo, según Tua Saude.

Por ende, el bizcocho de zanahoria y avena es ideal para aquellas deseen deleitarse con un postre saludable, ya que, los ingredientes antes mencionados son ricos en vitaminas y minerales, los cuales aportan un amplio abanico de beneficios para el organismo.

Paso a paso para preparar un bizcocho de zanahoria y avena

Ingredientes

150 ml de leche de almendras.

300 g de harina de avena.

4 cucharadas de miel.

200 g de zanahoria rallada.

150 g de nueces.

100 g de avena en hojuelas.

1 cucharadita de canela en polvo.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Preparación

1-Vierte la harina de avena, avena en hojuelas, canela, leche y zanahoria en un recipiente, mezcla todos los ingredientes durante cinco minutos.

2-Agrega la miel, nueces y polvo de hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados.

3-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno durante 30 minutos a 180ºF.

4-Retira el bizcocho del horno y déjela enfriar.

5-Desmolda el bizcocho, decóralo a tu gusto.

6-Pica y consume.

En conclusión, el bizcocho de zanahoria y avena también es ideal para la merienda cotidiana, dado que es una receta fácil de preparar, a su vez, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

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