Paso a paso para elaborar un bizcocho sin levadura: preparación rendidora con menos de 10 ingredientes

Para la merienda, el desayuno o el cumpleaños, un bizcocho siempre resulta una buena opción. Esta preparación esponjosa de corteza fina, dorada y blanda generalmente se elabora con harina, huevos y azúcar, y que se cocina en el horno, puede incluso no llevar levadura ni polvos de hornear y, aun así, crecer y mostrar una textura suave y ligera.
Te compartimos una receta de un bizcocho básico sin levadura que se elabora de manera muy sencilla y utilizando menos de 10 ingredientes.
¿Qué necesitas para elaborar un bizcocho sin levadura?
Ingredientes
- Harina (3 taza)
- Huevos (3)
- Leche condensada (1 lata)
- Yogur natural (1 taza)
- Aceite de girasol (1 taza)
- Zumo de limón (30 ml)
- Bicarbonato de sodio (1 cucharadita de postre)
- Sal (una pizca)
Preparación
1. Precalentar el horno a 180ºC.
2. Separar las yemas de las claras de huevo.
3. Montar las claras de huevo a punto de nieve con una pizca de sal.
4. En un bol, batir las yemas con el yogur, la leche condensada y el aceite de girasol, hasta que quede todo bien integrado.
5. Añadir tres tazas de harina tamizada y el zumo de limón. Mezclar con unas varillas hasta que quede una masa fina y sin grumos. Añadir el bicarbonato y volver a mezclar.
6. Incorporar las claras montadas, poco a poco, hasta integrarlas con movimientos suaves y envolventes.
7. Verter la mezcla en un molde de 20 centímetros forrado con papel de horno.
8. Hornear unos 40 o 45 minutos.
9. Retirar del horno y dejar enfriar encima de una rejilla.
