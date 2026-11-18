Tu desayuno no tiene que ser aburrido e insípido. Si estás cuidando tu alimentación y descartaste de tu dieta azúcares añadidos y el gluten, por ejemplo, existen muchas alternativas para sustituir estos ingredientes en diferentes preparaciones que puedes ofrecer en el desayuno, la cena o la merienda.

Solo basta con un poco de ingenio para que no te rindas en el intento de mantener tu plan de alimentación. Una opción a considerar fácil y rápida, son las tortitas o panquecas. Para su elaboración solo vas a necesitar dos ingredientes, sin embargo, según tus preferencias puedes ir incluyendo lo que desees. Sigue al pie de la letra las instrucciones de la receta que te compartimos y buen provecho.

¿Qué necesitas para un desayuno saludable?

Ingredientes

- Huevos grandes (2)

- Cambur mediano (1)

Preparación

1. Colocar los huevos y el cambur en la licuadora y batir hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Engrasar ligeramente una sartén grande antiadherente y calentar a fuego medio.

3. Cuando la sartén esté caliente, agregar dos cucharadas de masa por cada tortita o panqueca.

4. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean secos, de 2 a 4 minutos. Con una espátula fina, voltear con cuidado y cocinar hasta que se doren por la parte inferior, de 1 a 2 minutos más.

5. Cuando estén listas, pasar a un plato. Engrasa ligeramente la sartén de nuevo y repetir el proceso con la masa restante.

6. Una vez listas las tortitas puedes agregarle lo que desees, mantequilla y queso; mermelada y frutas; etc. Las opciones son infinitas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube