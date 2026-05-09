Endulza la celebración del Día de las Madres: Solo necesitas 4 ingredientes para elaborar una carlota de limón

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Cuando de homenajear a las madres se trata, muchos apuestan por comprarles prendas de vestir, accesorio, cosméticos o electrodomésticos. Si quieres hacer la diferencia, prepárales una comida especial y cierra con broche de oro, un postre sencillo, pero que con seguridad amará. Y lo mejor de todo es que es super económico, porque solo se necesitan cuatro ingredientes para su preparación.

¿De qué postre se trata? Se trata de un postre de origen francés que se ha popularizado en muchas otras partes del mundo, se trata de una carlota de limón, compuesta por ricas capas de galletas y una crema de limón; sin más, te compartimos la receta.

¿Qué necesitas para elaborar un postre para las madres?

Ingredientes

- Jugo de limón (8)

- Leche condensada (600 g)

- Leche evaporada (600 g)

- Galletas de mantequilla, tipo maría (220 g)

Preparación

1. Licuar la leche condensada, evaporada y jugo de limón hasta tener una mezcla espesa y espumosa.

2. Formar una capa delgada en la base de un molde de 40x20cm y esparcir.

3. Sobre esa capa de mezcla, formar una capa de galletas.

4. Verter un tercio de la mezcla de limón y esparcir. Sobre esto, formar otra capa de galletas. Repetir hasta usar toda la mezcla.

5. Meter el molde en la nevera y refrigerar por lo menos 4 horas antes de servir.

Freepik

Tip

Sobre la última capa de mezcla, colocar ralladura de limón o trocitos de galleta para decorar la carlota; incluso, si eres más osada, utiliza chispas de chocolate u hojas de menta.

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