Entre el campo y el caramelo: El secreto de un quesillo que conquista con solo unos pocos ingredientes

El quesillo es uno de los postres típicos de la gastronomía venezolana. Su origen se remonta a la época colonial española en Venezuela.

Es una preparación que se caracteriza por la cremosidad que aporta la leche condensada, la cual no suele estar presente en todas las versiones de este postre.

Así como lees, este postre tiene varias versiones y en estas líneas te compartimos la receta de uno fuera de serie, elaborada por una experta de la cocina. Sigue el paso a paso y realiza un delicioso quesillo de jojoto con menos de diez ingredientes.

¿Qué necesitas para elaborar el quesillo de jojoto?

Ingredientes

- Huevos (4)

- Leche condensada (1 lata)

- Leche en polvo (6 cucharadas)

- Jojotos desgranados (3)

- Agua (1 taza)

- Vainilla (1 cucharadita)

Para el caramelo

- Azúcar (1 taza)

- Agua (1/4 taza)

Preparación

1. En una quesillera, colocar el azúcar y el agua.

2. Cocinar hasta lograr un almíbar color ámbar, retirar del fuego inmediatamente, porque ese mismo calor residual seguirá cocinado el almíbar y se puede oscurecer y tomar un sabor amargo.

3. Colocar en una licuadora el jojoto desgranado y agua, y licuar bien.

4. Colar y volver a colocar en la licuadora.

5. Incorporar los huevos, la leche condensada, la leche en polvo y la vainilla, y licuar hasta lograr que todos los ingredientes se integren bien.

6. Verter el contenido en la quesillera, previamente preparada con el caramelo.

7. Cocinar a baño de maría entre 45 minutos o una hora. Luego de trascurrido ese tiempo, introducir un palito, si sale seco, ya está listo.

8. Retirar del fuego, dejar enfriar y luego llevar a la nevera hasta el momento de servir. Esta preparación también se puede elaborar en el horno; para ello, colocar una bandeja honda en el horno, agregar agua, colocar la quesillera con la mezcla a baño maría y meter al horno por una hora y 15 minutos a 180ºC.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube