Logra la papa frita perfecta: conoce la técnica usada por chef con estrella Michelin

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La gastronomía española ha elevado elementos tan cotidianos como la papa a niveles de excelencia técnica que desafían la cocina casera convencional. Consideradas por muchos como el acompañamiento universal por excelencia, su preparación esconde matices que separan una guarnición mediocre de una experiencia gourmet.

Figuras de la relevancia de Dani García han decidido democratizar el conocimiento de la alta cocina, compartiendo metodologías que transforman ingredientes básicos en platos memorables, reafirmando que la perfección reside en el respeto por los tiempos y las temperaturas.

A través de sus canales de difusión, el chef malagueño ha enfatizado que el éxito no depende exclusivamente de la calidad del aceite, sino de un proceso meticuloso de doble cocción. Esta técnica, utilizada en las cocinas más prestigiosas del mundo, busca equilibrar la textura interior con una resistencia exterior que garantice el característico sonido crujiente al morder.

La elección de la variedad adecuada y la eliminación del almidón son pasos previos no negociables para alcanzar el estándar que García define como su "auténtico vicio".

Foto: Freepik

Guía técnica para preparar papas fritas

Para replicar el éxito del chef en casa, el primer paso fundamental es la selección de la materia prima. García es tajante al recomendar el uso exclusivo de la papa agria, descartando otras variedades. Una vez seleccionadas, se deben cortar con un grosor intermedio y lavarse obligatoriamente en abundante agua fría para retirar el exceso de almidón, factor que suele evitar que queden sueltas.

El núcleo de la receta reside en el control del fuego. El proceso se divide en dos fases críticas:

Baño suave: se introducen las papas en el aceite a una temperatura de entre 140°C y 150°C. En esta etapa, la papa se cocina por dentro pero no debe dorarse. El indicativo para finalizar este paso es visual y auditivo: la papa comenzará a flotar y el sonido del burbujeo cambiará.

Golpe de calor: inmediatamente después, se debe elevar la potencia del fuego hasta alcanzar los 190°C. Esta segunda inmersión es breve y busca sellar el exterior, otorgando ese tono dorado y la textura crujiente final.

Reposo: se retiran del fuego y se añade una pizca de sal al gusto, logrando así un resultado profesional que eleva este sencillo alimento a la categoría de protagonista indiscutible en la mesa.

¡Buen provecho!

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