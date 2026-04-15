Paso a paso para elaborar un bizcocho de naranja: te sorprenderás con una forma distinta de usar la fruta

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Preparar un bizcocho es casi el pan nuestro de cada día en muchos hogares, pues esta preparación es sencilla y, además, puede ofrecerse no solo como merienda, algunas personas pueden consumirlo hasta en el desayuno acompañado de un vaso de leche o una taza de café.

Si eres amante de este clásico de la repostería, debes tener presente que existen muchas opciones y una de ellas es el bizcocho de naranja, el cual tiene un sabor, aroma y textura espectacular. ¿Quieres variar el clásico bizcocho de vainilla? Te compartimos una receta para que te sirva de guía y descubras una forma distinta de usar la fruta.

¿Qué necesitas para elaborar el bizcocho de naranja?

Ingredientes

- Naranjas (3)

- Huevos (3)

- Azúcar (1 taza)

- Leche (1 taza)

- Aceite (1 taza)

- Harina de trigo (2 tazas)

- Polvo de hornear (1 cucharadita)

- Mantequilla (cantidad necesaria)

Preparación

1. Lavar muy bien las naranjas porque en esta preparación se usa con la cáscara y la pulpa, solo debes retirarle las semillas. Luego, colocar en el vaso de la licuadora.

2. Agregar los huevos, la azúcar, la leche y el aceite, tapar y batir hasta conseguir que todos los ingredientes se integren.

3. Verter el contenido a un bol.

4. Cernir la harina y el polvo de hornear, y luego agregar al bol con la mezcla.

5. Mezclar con un batidor de mano para integrar todos los ingredientes y que no queden grumos.

6. Verter la mezcla en un molde previamente enharinado y enmantequillado.

7. Meter al horno a 180ºC durante 40 minutos, o hasta que al introducir un palillo este salga completamente limpio.

8. Sacar del horno y dejar reposar sobre una rejilla. Puedes servir solo, o bañar con una crema de chocolate, por ejemplo.

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