Postre casero y saludable: guía rápida para preparar una deliciosa torta de durazno con pocos ingredientes

El durazno contribuye a optimizar el funcionamiento del sistema digestivo, al tiempo que también favorece a la pérdida de peso, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde.
Cabe destacar, que él durazno es una fruta rica en vitaminas y antioxidantes, los cuales se encargan principalmente de fortalecer el sistema inmunológico, al tiempo que también aportan múltiples beneficios para el organismo en general.
Actualmente, existe una amplia gama de postres a base de durazno, pero la torta es uno de los más consumidos, gracias a la versatilidad de textura y sabor que aporta al paladar.
Guía para preparar una torta de durazno
Ingredientes
6 huevos.
500 g de harina de avena.
4 cucharadas de miel.
250 g de mantequilla sin sal.
350 ml de leche de almendras.
300 g de melocotón.
Preparación
1- En un recipiente agrega la harina, miel y huevos. Bate durante cinco minutos.
2-Añade la leche, mantequilla y el polvo de hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.
3-Vierte la mezcla en una tortera y déjala reposar durante 10 minutos.
4-Lleva la mezcla al horno durante 40 minutos.
5-Retira la mezcla del horno y deja reposar la torta.
6-Pica los duraznos en rebanadas.
7-Corta la torta a la mitad, es decir, por el medio para que quede en dos partes.
8-Rellénala con los duraznos.
9-Tápala de nuevo y decórala a tu gusto.
10-Enfríala durante 15 minutos y procede a degustar.
En definitiva, la torta fría de durazno es una excelente alternativa para una celebración familiar o de amigos, debido a que con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.
