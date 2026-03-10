Postre casero y saludable: guía rápida para preparar una deliciosa torta de durazno con pocos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El durazno contribuye a optimizar el funcionamiento del sistema digestivo, al tiempo que también favorece a la pérdida de peso, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde.

Cabe destacar, que él durazno es una fruta rica en vitaminas y antioxidantes, los cuales se encargan principalmente de fortalecer el sistema inmunológico, al tiempo que también aportan múltiples beneficios para el organismo en general.

Actualmente, existe una amplia gama de postres a base de durazno, pero la torta es uno de los más consumidos, gracias a la versatilidad de textura y sabor que aporta al paladar.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar una torta de durazno

Ingredientes

6 huevos.

500 g de harina de avena.

4 cucharadas de miel.

250 g de mantequilla sin sal.

350 ml de leche de almendras.

300 g de melocotón.

Preparación

1- En un recipiente agrega la harina, miel y huevos. Bate durante cinco minutos.

2-Añade la leche, mantequilla y el polvo de hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.

3-Vierte la mezcla en una tortera y déjala reposar durante 10 minutos.

4-Lleva la mezcla al horno durante 40 minutos.

5-Retira la mezcla del horno y deja reposar la torta.

6-Pica los duraznos en rebanadas.

7-Corta la torta a la mitad, es decir, por el medio para que quede en dos partes.

8-Rellénala con los duraznos.

9-Tápala de nuevo y decórala a tu gusto.

10-Enfríala durante 15 minutos y procede a degustar.

En definitiva, la torta fría de durazno es una excelente alternativa para una celebración familiar o de amigos, debido a que con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube