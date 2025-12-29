Receta para una ocasión especial: paso a paso para hacer un jugoso pollo al horno

Suscríbete a nuestros canales

En la mayoría de los hogares, el pollo es la proteína más consumida, no solo porque resulta más económica, sino, porque, además, es saludable. Si estás pensando en qué servir en una ocasión especial, el pollo al horno siempre será una buena opción, pues además de las ventajas antes mencionadas, también tiene beneficios tales como, equilibra los niveles de energía, aporta menos de 16% de la cantidad de vitamina B12 y C12 que necesita el organismo, e incrementa el hierro en la sangre.

Te compartimos una receta que ha circulado en las redes sociales, pero en la web con seguridad encontrarás muchas otras que pueden variar un poco en cuanto a los ingredientes utilizados.

¿Qué necesitas para elaborar un pollo al horno?

Ingredientes

- Pollo entero cortado en sus diferentes partes

Marinado

- Salsa de soya

- Miel

- Aceite de oliva

- Mostaza

- Limón

- Ajo

- Sal

- Pimienta

- Paprika

- Orégano

Preparación

1. Colocar las piezas de pollo en un bol.

2. Mezclar en un recipiente salsa de soya, miel, aceite de oliva, mostaza, jugo de un limón, ajo en polvo, sal, pimienta, paprika y orégano. Las cantidades de estos ingredientes serán al gusto.

3. Una vez toda la salsa del marinado esté lista, verter sobre el pollo y mezclar para que todas las piezas se impregnen del marinado.

4. Dejar marinar durante mínimo 30 minutos para que el pollo tome todo el sabor.

5. Transcurrido el tiempo, colocar las piezas del pollo en una fuente apta para horno y añade el marinado restante.

6. lleva al horno a 150ºF por 35 o 40 minutos.

7. Una vez listo, sirve este pollo dorado por fuera y jugoso por dentro. Puedes acompañar con una ensalada fresca, arroz blanco y un puré de papas, según prefieras.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube