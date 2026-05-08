Repostería eficiente y moderna: el auge de los postres elaborados en la freidora de aire

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El panorama gastronómico contemporáneo ha experimentado una transformación radical gracias a la versatilidad de los electrodomésticos de última generación. Lo que comenzó como una alternativa para reducir el consumo de aceite en platos salados, ha evolucionado hacia un territorio mucho más creativo y tentador: el mundo de la repostería casera.

Actualmente, la capacidad de obtener texturas perfectas en tiempos récord ha posicionado a la tecnología de convección como la aliada indiscutible de quienes buscan optimizar su tiempo sin renunciar al placer de un buen postre.

Este cambio de paradigma permite que cualquier aficionado a la cocina pueda aventurarse a preparar recetas que antes parecían exclusivas de hornos profesionales o de laboriosas jornadas de trabajo.

La eficiencia térmica de estos dispositivos no solo acelera los procesos, sino que garantiza resultados sorprendentes en una amplia variedad de masas y rellenos, democratizando el acceso a la alta repostería desde la comodidad del hogar.

Foto: Magnific

Variedad de creaciones dulces para cada ocasión

Dentro de las posibilidades que ofrece este método, destacan opciones que van desde los clásicos de siempre hasta propuestas más vanguardistas. Es posible elaborar muffins esponjosos, cuya cocción suele oscilar entre los 20 y 25 minutos a 180 °C, logrando que suban de forma uniforme y mantengan su humedad interna.

Asimismo, las masas de hojaldre encuentran en este sistema un entorno ideal, permitiendo que piezas pequeñas se doren y adquieran su característica textura crujiente en apenas 12 o 15 minutos a una temperatura de 170 °C.

La oferta se extiende a postres más complejos como el banana bread, tartas de queso al estilo Nueva York, e incluso los delicados macarons. Para los amantes del chocolate, el volcán de chocolate o el brownie se presentan como alternativas rápidas que aprovechan el flujo de aire caliente para crear centros fundentes y cortezas firmes.

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