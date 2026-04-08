Técnica sencilla y con resultado espectacular: chef propone realizar albóndigas sin tomates triturados

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Las albóndigas son una preparación conocida en todo el mundo y gracias a su versatilidad ha perdurado a través de la historia y las culturas.

La receta original y básica es aquella que lleva carne picada, harina, pan rallado y huevos; no obstante, existen muchas recetas y formas de prepararlas y de cocción.

“Un punto importante es que casi siempre se sirven con salsas, así que las opciones aquí se multiplican exponencialmente haciendo de las albóndigas un plato tremendamente versátil y a gusto de cada chef”, refiere Ternera Asturiana.

Partiendo de ello, te compartimos la propuesta de la chef Paula, donde plantea elaborar las albóndigas sin tomates triturados, para “construir una salsa más profunda, apoyándose en ingredientes como el caldo de cocido, la salsa de soja o, incluso, las avellanas”, comparte El Español.

¿Qué necesitas para elaborar las albóndigas?

Ingredientes

- Carne picada (mezcla de aguja y falda 600 g)

- Pan hidratado en leche (30 g)

- Queso parmesano o queso curado rallado (30 g)

- Huevo (1 yema)

- Concentrado de tomate (1 cucharadita)

- Sal (1 cucharadita)

- Pimienta negra y blanca (al gusto)

- Salsa de soja (1 chorrito)

- Aceite de oliva (1 chorrito)

- Harina para enharinar (cantidad necesaria)

- Cebolla (1)

- Ajo (2 dientes)

- Vino tinto (1 chorro)

- Vino de Jerez (1 chorro)

- Caldo de cocido

- Avellanas (un puñado)

- Pan rallado (cantidad necesaria)

Preparación

1. Colocar la carne picada en un bol grande y añadir el pan previamente hidratado en leche y escurrido.

2. Incorporar el queso rallado, la yema de huevo y el concentrado de tomate. Agregar la sal, pimienta negra y pimienta blanca al gusto.

3. Añadir un chorrito de salsa de soja y un chorro de aceite de oliva. Mezclar todo muy bien con las manos hasta obtener una masa homogénea.

4. Dejar reposar la mezcla durante unos 10 o 15 minutos.

5. Una vez reposada, formar bolas del tamaño de una nuez con la mezcla y pasar ligeramente por harina.

6. Calentar una olla con un poco de aceite a fuego fuerte y marcar las albóndigas hasta que estén doradas por fuera. Retíralas y resérvalas.

7. Para preparar el sofrito, picar la cebolla y los ajos. En la misma olla, sofreír primero el ajo y luego la cebolla hasta que estén bien pochados. Añadir el concentrado de tomate y cocinar un par de minutos.

8. Incorporar un chorro de vino tinto y dejar que evapore el alcohol. Después, añadir el vino de Jerez y dejar reducir ligeramente.

9. Verter el caldo de cocido suficiente para crear una salsa.

10. Triturar las avellanas junto con un diente de ajo, un poco de pan rallado y añadir esta mezcla a la salsa para darle cuerpo y sabor.

11. Triturar toda la salsa hasta que quede fina (puedes usar batidora). Volver a poner en la olla.

12. Introducir las albóndigas en la salsa y cocinar a fuego medio durante unos minutos para que se integren los sabores.

13. Apagar el fuego y dejar reposar todo durante 10 minutos.

Freepik

De interés

Según la experta, el cambio más evidente en esta preparación radica en la salsa, “donde el caldo de cocido juega un papel central. Este caldo aporta una base rica en colágeno y sabor, resultado de largas cocciones previas, lo que eleva automáticamente el plato”.

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