Torta saludable sin harina de trigo ni azúcar: prepárala en sencillos pasos y ahorra mucho dinero en pastelerías

Suscríbete a nuestros canales

La torta o pastel como también se le conoce a esta preparación cocida generalmente al horno, forma parte de los postres o meriendas más consumidas en el mundo.

Según refiere la Inteligencia Artificial, esta preparación se consolida como uno de los productos de panadería y repostería más consumidos a nivel mundial, funcionando tanto para celebraciones como para meriendas diarias.

Si eres amante de las tortas, pero estás evitando consumir harinas, por ejemplo, no te preocupes, te compartimos una receta en la que no necesitarás harina de trigo ni azúcar para disfrutar de un delicioso bizcocho.

¿Qué necesitas para elaborar una torta sin harina?

Ingredientes

- Manzana (1)

- Cambur maduro (1)

- Leche líquida (1 taza)

- Huevos (2)

- Pasas (1 taza)

- Avena (1 taza)

- Canela en polvo (1 cucharada)

- Polvo de hornear (1 cucharada)

Preparación

1. Lavar muy bien la manzana.

2. Cortar en pequeños trozos y colocar en el vaso de la licuadora.

3. Machacar el cambur hasta conseguir una especie de puré y colocar en el vaso de la licuadora.

4. Añadir la taza de leche y los huevos en el vaso de la licuadora, tapar y licuar hasta integrar todos los ingredientes.

5. Incorporar las pasas sin dejar de batir.

6. Verter la mezcla en un bol, agregar la taza de avena y mezclar con una espátula.

7. Agregar la canela y mezclar. Luego incorporar una cucharada de polvo de hornear y mezclar.

8. Pasar la mezcla a un molde previamente enmantequillado y enharinado.

9. Meter al horno a 180ºC durante 40 minutos o hasta que al introducir un palito de altura salga totalmente limpio.

10. Una vez listo, sacar del horno y dejar reposar sobre una rejilla para luego cortar y servir acompañado de una taza de café o un vaso de leche, según las preferencias del comensal.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube