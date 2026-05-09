Tradición italiana en casa: el arte de preparar un calzone perfecto, económico y en simples pasos

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La gastronomía italiana ha logrado conquistar los paladares de todo el mundo gracias a su versatilidad y al uso de ingredientes frescos. Entre sus tesoros más preciados se encuentra una variante que, aunque comparte ADN con la pizza, ofrece una textura y una retención de sabores única: el calzone.

Esta preparación, que se asemeja a una empanada de dimensiones generosas, permite que los ingredientes se cocinen en su propio vapor interno, manteniendo la jugosidad de los quesos y la intensidad de las especias. Ideal para reuniones sociales o cenas familiares, este plato destaca por su capacidad de adaptación, permitiendo desde combinaciones sencillas hasta rellenos complejos con diversas proteínas y vegetales.

Foto: Magnific

Calzone tres quesos

Para disfrutar de esta delicia en el hogar, el proceso comienza con la creación de una base sólida. La masa requiere de dos vasos de harina de trigo, una cucharada de levadura, media cucharadita de sal, y una mezcla líquida equilibrada de aceite de oliva, agua y leche.

El secreto reside en un amasado vigoroso hasta lograr una textura compacta que no se adhiera a la piel, seguido de un reposo de 30 minutos en un ambiente fresco para permitir que la levadura actúe.

El corazón de este plato es su relleno. Se utilizan 100 g de tomates cherry previamente escurridos, combinados con una tríada de lácteos: 100 g de requesón o ricota, 100 g de mozzarella y dos cucharadas de parmesano. La mezcla se sazona con orégano, pimienta negra y la mitad de un huevo batido para dar estructura.

Para el montaje, la masa se divide en dos y se extiende en círculos. Tras verter el relleno y espolvorear el parmesano, se doblan los extremos sellándolos con agua o huevo. Finalmente, tras pincelar la superficie con el resto del huevo para obtener un acabado brillante, se hornea a 220 °C durante 20 minutos.

El resultado es una corteza dorada y crujiente que resguarda un interior fundido, listo para ser servido y deleitar a los comensales con la esencia del Mediterráneo.

¡Buen provecho!

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