Adelgaza con este ejercicio fácil y rápido: esta es la cantidad de tiempo que debes caminar durante el día

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El estrés y la falta de actividad física también son factores que influyen negativamente en el metabolismo, dado que, ralentiza su funcionamiento y genera aumento de peso, según la información divulgada por la Clínica mayo.

Asimismo, el desequilibrio hormonal y el alto consumo de grasa o carbohidratos son las causas más comunes por las cuales la persona aumenta de peso, ya que, el organismo retiene más calorías de las que expulsa. Además, acumula toxinas.

Por lo tanto, establecer una rutina de ejercicios de alto impacto es fundamental para adelgazar, por ende, caminar es uno de los más factibles para bajar de peso, al tiempo que el cuerpo se mantiene super activo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántos kilómetros debes caminar al día?

Se sugiere que la persona mínimo camine un kilometro durante el día, al menos por 30 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que durante el proceso del ejercicio la persona debe mantenerse hidratada, mínimo consumir dos vasos en el proceso, al tiempo que debe haber ingerido mínimo siete en el día.

En conclusión, si la persona desea mantenerse con el peso acorde a su estatura, lo ideal es que establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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