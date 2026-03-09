¡Atención!: Estas son señales de que tu cuerpo necesita más agua

Suscríbete a nuestros canales

¿Te has preguntado cuánta agua debes beber al día? Esta es una duda que quizás muchas personas tienen. La respuesta es que una hidratación adecuada varía según la persona, clima y actividad que realiza en el día, refiere la Inteligencia Artificial.

Es decir, la regla que muchos siguen de beber 2 litros de agua al día, puede ser suficiente o estar por debajo de lo requerido, pues factores como el ejercicio, calor, embarazo o salud general puede aumentar la necesidad.

¿Cuánta agua debo beber al día?

Expertos de la Clínica Mayo señalan que, esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil.

“En los estudios, se han indicado distintas recomendaciones a lo largo de los años. Pero sus necesidades individuales de agua dependen de muchos factores, como su salud, su nivel de actividad y dónde vive.

No hay una fórmula única para todos. Pero saber más sobre la necesidad de líquidos de su cuerpo le ayudará a calcular la cantidad de agua que debe beber cada día”.

Partiendo de ello, es clave reconocer algunas señales que el cuerpo envía cuando necesita más agua y así evitar la deshidratación y hasta poner en riesgo la vida.

¿Cómo saber si necesito beber más agua?

Si la ingesta de agua es insuficiente es posible:

- Tener boca seca. Sequedad persistente en la boca y la garganta. Disminución de saliva, dificultad para tragar.

- Orina oscura. Color amarillo oscuro o ámbar intenso. Olor fuerte y menor frecuencia al orinar.

- Fatiga. Cansancio extremo, falta de energía, disminución del rendimiento físico y mental.

- Dolor de cabeza. Molestia o dolor pulsátil en la cabeza. Tensión craneal, dificultad para concentrarse.

- Calambres. Contracciones musculares involuntarias y dolorosas, comunes en piernas y pies.

- Piel seca. Piel áspera, tirante, con picazón y menor elasticidad. Aparición de descamación.

- Estreñimiento. Dificultad para evacuar, heces duras y secas. Tránsito intestinal lento.

- Mareos. Sensación de desequilibrio, vértigo o aturdimiento, especialmente al ponerse de pie rápidamente.

Incluso, cuando no se bebe suficiente agua se corre el riesgo de alterar la frecuencia cardíaca.

