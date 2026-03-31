Beneficios del puente de glúteos: el aliado indispensable para la salud femenina a partir de los 50 años

Suscríbete a nuestros canales

Mantener una vida activa es una recomendación constante de los profesionales de la salud, pero al alcanzar la quinta década de vida, el ejercicio físico deja de ser una cuestión estética para convertirse en una inversión de bienestar a largo plazo.

Con la llegada de la menopausia, el cuerpo femenino experimenta cambios hormonales que derivan en la pérdida de masa muscular, proceso conocido como sarcopenia. Para contrarrestar estos efectos, los expertos señalan que no es necesario pasar horas en el gimnasio; basta con integrar movimientos estratégicos y funcionales en la rutina diaria que protejan las articulaciones y fortalezcan el núcleo del cuerpo.

Foto: Freepik

Un ejercicio sencillo con beneficios integrales

Expertas en fisioterapia y entrenamiento personal coinciden en que el puente de glúteos es el movimiento "360 grados" por excelencia. Según explican las especialistas, su gran valor reside en que es una actividad de bajo impacto, lo que significa que no castiga las articulaciones, pero ofrece una alta eficacia para fortalecer no solo los glúteos, sino también el abdomen y la zona lumbar.

Al realizarlo con regularidad, se logra una mayor estabilidad en la cadera y se reduce significativamente el estrés acumulado en la columna vertebral, previniendo así los habituales dolores de espalda.

La ejecución técnica es fundamental para evitar lesiones y obtener resultados. El ejercicio comienza tumbándose boca arriba con los pies apoyados en el suelo y las rodillas flexionadas.

El movimiento consiste en elevar la pelvis hacia el techo hasta que el cuerpo forme una línea recta desde las rodillas hasta los hombros. Es vital mantener el abdomen contraído y apretar los glúteos en la parte más alta del movimiento durante un par de segundos.

Además de sus ventajas físicas, el puente de glúteos ayuda a regular los niveles de cortisol, contribuyendo a reducir el estrés. Para quienes buscan un desafío mayor, los profesionales sugieren progresar añadiendo peso sobre la pelvis o realizando el movimiento con una sola pierna.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube