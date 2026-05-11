Cinco suplementos que debes consumir: Ayudan a combatir los síntomas de la menopausia

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Los suplementos son una herramienta clave para complementar la dieta, y cuando de la menopausia se trata, éstos son muy recomendados sobre todo para combatir los síntomas que se presentan durante este proceso.

Es decir, muchas mujeres con el cese natural y permanente de la menstruación, que generalmente ocurre entre los 45 y 55 años, comienzan a presentar debido a la disminución de estrógenos y progesterona, signos como, sudoración nocturna, sequedad vaginal, cambios de humor, insomnio, entre otros.

¿Qué beneficios tienen los suplementos durante la menopausia?

Según refiere la Inteligencia Artificial, los suplementos son grandes aliados para aliviar los sofocos, proteger la salud de los huesos, mejorar el estado de ánimo y favorecer el descanso nocturno.

“A pesar de que existe evidencia científica limitada que describe la eficacia y la seguridad a largo plazo de estos productos, muchas mujeres encuentran atractivos estos tratamientos naturales”, comparte National Library of Medicine.

Por su parte, AARP señala que, “muchos de estos suplementos se venden sin ninguna evidencia científica sólida de que funcionen. Y, dicen los médicos, algunos pueden no ser seguros”.

No obstante, “incluso si un suplemento es seguro para la mayoría de las personas, podría hacerte daño si tomas ciertos medicamentos o tienes algún trastorno de salud”, explica la Dra. Monica Christmas, profesora asociada de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Chicago.

En tal sentido, si decides incluir los suplementos como parte del tratamiento para aliviar los síntomas de la menopausia, no dejes de informarle al doctor de cabecera, pues pueden interferir con la acción de otros medicamentos que estés consumiendo.

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Los recomendados

Desde vitaminas y minerales esenciales hasta nutrientes específicos favorecen el equilibrio hormonal y partiendo de ello, te compartimos algunos suplementos que puedes incorporar a tu rutina de cuidado personal.

1. Vitamina D. Es esencial para la salud y la fortaleza de los huesos, ya que ayuda al cuerpo a absorber y utilizar el calcio. “Protege los huesos es fundamental, ya que los niveles de estrógeno, que contribuyen a su fortaleza, comienzan a disminuir a partir de la perimenopausia. La vitamina D también puede desempeñar un papel importante en la función cerebral y la regulación del estado de ánimo”.

2. Calcio. Ayuda a mantener los huesos fuertes, lo cual es fundamental durante la perimenopausia y la menopausia.

3. Magnesio. Este suplemento participa en más de 300 reacciones enzimáticas y es esencial para la producción de energía, la síntesis de proteínas, la salud ósea, articular y del sistema nervioso.

4. Omega 3. Ayuda a producir compuestos antiinflamatorios que reducen el dolor articular, la rigidez matutina y las molestias musculares; además, ayuda a mantener la memoria, la concentración y estabiliza el estado de ánimo en momentos de cambios hormonales.

5. Hierro. Este es un mineral esencial para los glóbulos rojos y ayuda a transportar oxígeno por todo el cuerpo.

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