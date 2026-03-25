Conoce cuáles son esos cinco alimentos que ayudan a vivir más: activan genes antioxidantes y antinflamatorios

Suscríbete a nuestros canales

La ingesta de alimentos es esencial para la salud física y mental, sin embargo, muchas personas comen sin saber la importancia real de cada uno de esos bocados. Es decir, la gente come para satisfacer una necesidad básica de la vida, pero no se preocupa en escoger alimentos que aporten nutrientes y sustancias esenciales para el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los tejidos, así como para la regulación de los procesos vitales.

¿Qué importancia tiene saber elegir los alimentos?

Saber elegir los alimentos es fundamental para prevenir enfermedades crónicas, mantener un peso saludable, mejorar el rendimiento físico y mental, y aumentar la longevidad.

Es decir, una selección consciente basada en alimentos frescos, nutritivos y variados asegura la energía necesaria, fortalece el sistema inmunológico y mejora la calidad de vida.

Partiendo de ello, te compartimos cuáles son esos alimentos que activan genes antioxidantes y antiinflamatorios que ayudan a vivir más.

Toma nota

La ciencia sugiere que para mejorar la calidad de vida y aumentar la longevidad es esencial adoptar una dieta rica en alimentos de origen vegetal, grasas saludables y antioxidantes. En tal sentido, es fundamental contar en la despensa con los siguientes alimentos:

1. Aceite de oliva virgen extra. “Es rico e compuestos fenólicos y polifenólicos antioxidantes como el oleocantal, el hidroxitirosol, la oleuropeína y el tirosol. Puedes usarlo tanto para aliñar como para cocinar”.

2. Huevos. Son un alimento rico en DHA, un ácido graso omega 3 que protege el cerebro, y en fosfatidicolina, proteínas, hierro, triptófano y otros nutrientes.

3. Aguacate. Contiene ácidos grasos saludables, vitamina E y compuestos activos que refuerzan la función de barrera de la piel para mantenerla hidratada, firme y elástica.

4. Brócoli. Este alimento es rico en glutatión antioxidante y compuestos azufrados. Es el rey de los genes antioxidantes y antiinflamatorios, según Cuerpo Mente. Ingerirlo con regularidad ayuda a eliminar metales pesados y otros tóxicos.

5. Cacao puro. Es rico en flavonoides antioxidantes que mejorar la circulación.

Estos entre muchos otros alimentos aportan al organismo todo lo necesario para un envejecimiento saludable. -Como bien dijo Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009, «comer bien, dormir bien y hacer ejercicio es más efectivo que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado-”.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube