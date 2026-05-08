Enfermedades neurológicas: Estudio reveló cómo los riesgos de padecerlas varían en hombres y mujeres

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Generalmente cuando se habla de las enfermedades neurológicas se asocian con la vejez, pero esto no es del todo cierto, pues estos son trastornos que afectan el sistema nervioso central y el periférico, incluyendo cerebro, médula espinal y nervios; alteran funciones motoras, cognitivas y sensoriales en una parte muy amplia de la población mundial. Se estima que más de 1 de cada 3 personas (aproximadamente el 40%) padece alguna afección de este tipo, refiere la inteligencia Artificial.

¿Cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes?

Según los expertos, estas enfermedades abarcan un amplio espectro de patologías que afectan ya sea el cerebro, la columna vertebral o los nervios que los conectan; siendo los más comunes, la migraña, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, Parkinson, epilepsias y Esclerosis Múltiple.

Además, MedlinePlus comparte que, existen más de 600 enfermedades neurológicas y entre los tipos más reconocidos se incluyen: la enfermedad de Huntington y la distrofia muscular; problemas con el desarrollo del sistema nervioso, tales como la espina bífida; lesiones en la médula espinal y el cerebro; tumores cerebrales; infecciones como la meningitis, entre otros.

Todas ellas se presentan con mayor prevalencia en ciertos grupos debido a factores como la edad, estilo de vida y genética. Además, según un reciente estudio publicado en la revista Science, el sexo también puede ser un factor de riesgo.

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¿Qué dice la ciencia?

El estudio reveló que las diferencias en la expresión genética del cerebro según el sexo, ofrecen nuevas pistas sobre por qué algunas enfermedades neurológicas y psiquiátricas los afectan de manera desigual, comparte Infobae.

“Investigadores del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos detectaron que existen variaciones generalizadas pero sutiles en la expresión genética cerebral entre hombres y mujeres”.

Y estas diferencias genéticas según informaron los autores del trabajo, se vinculan a trastornos como el TDAH, la esquizofrenia, la depresión y la enfermedad de Alzheimer, con la distinta prevalencia de estas afecciones según el sexo biológico.

Cabe acotar que, “La mayor parte de estas diferencias genéticas no se localiza en los cromosomas sexuales, sino en genes autosómicos regulados por hormonas esteroides sexuales. El análisis también detectó que muchas variantes genéticas asociadas a estos genes están relacionadas con la susceptibilidad a trastornos neuropsiquiátricos y neurodegenerativos”.

En conclusión, las diferencias identificadas ayudan a explicar por qué trastornos como el TDAH, la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson son más frecuentes en varones, mientras que la enfermedad de Alzheimer, la depresión y la ansiedad predominan en mujeres.

“La definición del sexo biológico se basó en la combinación cromosómica de los participantes —XX para mujeres y XY para hombres—, lo que permitió precisar la correlación genética con estas patologías.

Jessica Tollkuhn, neurocientífica del Laboratorio Cold Spring Harbor, señaló en una publicación de Nature que “contar con estas firmas de expresión genética proporciona una herramienta molecular para comprender la biología de cómo los cerebros de hombres y mujeres podrían funcionar de manera ligeramente diferente en el contexto de los distintos entornos hormonales que producen sus cuerpos”. Según Alex DeCasien, “las diferencias moleculares pueden modular el impacto de las variantes de la enfermedad”, lo que sugiere que pequeños cambios genéticos pueden influir significativamente en la susceptibilidad a estas afecciones”.

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